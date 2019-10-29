"Кровь из глаз, летающее бревно": Волочкова вызвала гнев своим выступлением

Анна Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова поделилась видео-нарезкой своей репетиции на полотнах, но то ли выступление было еще сырым то ли настолько неудачным, что поклонники забросали ее критическими комментариями.

"Сегодня мы порепетировали с моим тренером Александрой Нозик , создателем студии воздушной гимнастики Эскада номер к моему спектаклю "Балерина в зазеркалье цирка". В этом зале, конечно, нет высоты для полотен, но на сцене это будет очень эффектно и красиво смотреться. Саша, кстати, всегда сама руководит лебедкой. Так что от неё зависит моя жизнь. Ждём вас на премьере 20 ноября в VEGAS CITY HALL", - говорится в сообщении Волочковой.

На видео она пытается управляться с полотнами, но часто Александре приходится ее поправлять и раскручивать. А местами Волочкова чуть не падает с полотен.

Пользователи соцсетей поспешили высказать свое мнение.

"Фууууу", "Твоя жизнь зависит от количества выпитого алкоголя перед повторной премьерой", "Нась, ну не твоё это! Кровь из глаз же видеть жалкие потуги", ""летающее бревно" снова в деле!", "Такие кругаля на драмине только чертить ", "Не на*бнуться бы с неумения...", - пишут в комментариях.

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