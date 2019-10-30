"Клетка отстой и балерина старая": Волочкова учудила и нарвалась на хейтеров

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Ворочкова переоделась в российский триколор и залезла в золотую клетку, чтобы поздравить своего тренера с профессиональным праздником, но не все поняли ее символический посыл.

Волочкова опубликовала новое фото в Instagram, вызвав бурю эмоций у пользователей сети.

"Дорогие друзья, сегодня день Тренера. Несмотря на то, что я Балерина и в моей профессии всегда рядом должен быть педагог, в новой балетного-цирковой постановке мне теперь нужен и тренер. Представьте эту металлическую конструкцию крутящейся на огромной высоте! И в ней я исполняю номер и трюки в это время в спектакле... Без тренера никак! Спасибо Александре Нозик за помощь. И всех тренеров в любом виде спорта-с праздником! Вы совершаете великое дело! Спасибо вам за терпение, выдержку и упорство.", - пишет Волочкова.

На фото она выбрала довольно странный наряд и обстановку для поздравления. Волочкова представила себя птичкой в клетке - только птичка одета в триколор российского флага и позирует на одной ноге со шпагатом.

Что именно хотела доказать Волочкова - загадка, но многие начали ее критиковать. Кроме того, люди Волочковой вернулись к практике удаления комментариев - теперь под фото остались преимущественно комментарии с рекламой и спам.

Анастасия Волочкова / Instagram

"Мне кажется что в клетке кривляться это не удачная задумка. И клетка отстой и балерина старая", "цирк-балет... интересный симбиоз", "Вас от самой себя не тошнит?", "Боже.Каждый день одно и тоже ?..Клетка и я. Я и клетка, я в клетке, я около клетки. Буээ", "Уже все и все давно представили! Теперь ваша очередь оправдать наши надежды! Ждем-с!", "Какая худышечка", "Канарейка хочет вылететь". "В интернете твой ценник стоит 15 000 $ , это во все дыры которые у тебя есть?", "надо же ей чем то на хлеб насущным зарабатывать", "Даром преподаватели, время со мною тратили.....", - пишут в комментариях.

Ранее дочь Поляковой Маша подверглась критике за рекламу бутика шерстяных изделий.