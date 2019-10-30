  1. Главная
  3. Stars

"Живодеры, жлобство": Дочь Поляковой разгневала рекламой бутика шуб

30 октября 2019, 11:32

Дочь Оли Поляковой Маша примерила парочку шуб, и дала рекламу бутика в своем Instagram, чем вызвала негодование поклонников.

Маша Полякова
Маша Полякова / Instagram

Маша Полякова опубликовала рекламу салона по продаже меховых изделий, и нарвалась на критику от пользователей соцсетей, которые не оценили ее любовь к натуральным шкурам и такую прямую рекламу.

Маша Полякова опубликовала в своем Instagram прямую рекламу салона меховых изделий, но не все ее поклонники приняли такой шаг позитивно.

"Ребятушки, помогите выбрать шубку, какая вам больше всего нравиться, от fur.stories.ua, я лично не могу решить, спасите пожалуйста !!", - пишет Маша Полякова.

Читайте такжеДочь Поляковой в купальнике спалилась на жесточайшем фотошопе

На фото она позирует в 10 разных шубах, демонстрируя не только наряды, но и рекламу самого магазинчика, и, естественно, добавив ссылку на него в самом посте.

  • Маша Полякова шубы Instagram
  • Маша Полякова шубы Instagram
  • Маша Полякова шубы Instagram
  • Маша Полякова шубы Instagram
  • Маша Полякова шубы Instagram
  • Маша Полякова шубы Instagram
  • Маша Полякова шубы Instagram
  • Маша Полякова шубы Instagram
  • Маша Полякова шубы Instagram
  • Маша Полякова шубы Instagram

Однако, не все пользователи соцсетей согласны с таким способом заработка девушки - много кто начал писать в комментариях о том, что она не совсем хорошо поступает, давая такую рекламу.

"Никакая, ты молодая девченка, а шубы старят, это для взрослых женщин, но как модель ты умничка", "Весь мир протестует против убийств животных ради шуб и меха, но для Маши это не важно. Что же, не всем дано иметь мозг(( Мне жаль животных, которые погибли ради таких уродливых и абсолютно немодных шуб", "Искусственный мех не хуже греет. Было бы очень круто не рекламировать убитых (часто жестоко) животных", "Живодеры убивают, а она носит шубы, капец", "А животных не жалко?", "Носити натуральні шуби в наш час, це дурне жлобство! Коли печерні люди в шкури обмотувалися, то можна виправдати, вони намагалися зігрітися щоб вижити, а зараз скільки різного верхнього одягу є,для виготовлення якого не потрібно нікого вбивати", "Зачем животных убивать или покупать такие вещи? Ты знаешь как шубы делают нет ? Так посмотри ....", - пишут в комментариях.

Ранее Оля Полякова опубликовала фото из своего клипа, в котором пользователи нашли плагиат на Maruv.

Оля Полякова Маша Полякова
Сейчас вы просматриваете новость «"Живодеры, жлобство": Дочь Поляковой разгневала рекламой бутика шуб». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:32
"Живодеры, жлобство": Дочь Поляковой разгневала рекламой бутика шуб
10:54
Элладская церковь официально сообщила о каноническом признании ПЦУ Видео
10:18
Новый скачок цен: украинцев предупредили о подорожании популярного вида мяса
10:17
Вовращаться - плохая примета: рецензия на фильм Терминатор: Фатум Видео
10:14
Дом дракона: НВО выпускает другой сериал вместо закрытого
10:01
Начался чат с политическим экспертом Тарасом Загородним
09:48
Израиль закрыл дипмиссию в Украине: что случилось
09:48
Динамо - Шахтер: анонс матча Кубка Украины, где смотреть, оценки букмекеров
09:34
Свежий гороскоп всех знаков Зодиака: сегодня трем грозят моральные удары
09:30
Дом дракона: что будет в новом сериале вселенной Игры престолов
09:28
Дело Маркива: в Италии снимут фильм об осужденном к 24 годам тюрьмы бойце НГУ
09:00
Сериал СидорЕнки-СидОренки 3 и 4 серия смотреть онлайн 29-10-2019 Видео
08:58
Kyiv Not Kiev: еще одно авторитетное издание удалось "перевоспитать"
08:46
Чем опасен отвод войск без прекращения обстрелов мнение
08:34
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского: всплыли скандальные подробности
08:01
Пристайко назвал последний шаг для рандеву Зеленского и Путина
07:36
Зеленский должен быть готов проявить жесткость по отношению к Кремлю мнение
07:31
Потепление и дожди: синоптик обнадежила прогнозом погоды на ноябрь-2019
07:20
Украине по Донбассу нельзя пересекать две "красные линии" - эксперт
07:07
Импичмент Трампа: первый чиновник Белого дома дал показания в Конгрессе Видео
06:59
Европа и Газпром загнали Украину в угол мнение
06:42
Подставы, предательства, пакости: названы неудачники ноября 2019 среди знаков Зодиака
06:16
"Остальное сам доделает": в Харькове ремонтники креативно положили асфальт
05:55
"Цензуры ноль": Maruv без трусов взбудоражила горячими танцами Видео
05:52
Окрашивание волос балаяж для блондинок: самые модные оттенки 2019 - 32 фото Фото Видео
05:29
С днем тренера: красивые слова благодарности и открытки к празднику Фото
05:04
Морозы, снег и гололед: синоптик рассказал о суровой погоде в ноябре
04:33
Модный лунный маникюр – руффиан, лунный френч и треугольники на ногтях - 45 фото Фото
04:01
"Фикция": у Зеленского сделали признание по "формуле Штайнмайера"
03:15
Как в порно: в США зрелая женщина занималась сексом с одноклассниками дочери
02:26
Врач предупредила о смертельной опасности утреннего кофе натощак
01:53
"Пошленько, киска хочет ласки": Дорофеева взбудоражила откровенным фото
01:37
Не только одно, а многое: мужчины рассказали, какой секс им нужен с женщинами
00:54
Карт-бланш для Авакова: Богдан рассказал о судьбе главы МВС
00:19
30 октября – какой сегодня праздник: поздравления в День тренера и что делать на Осию
29 октября, вторник
23:57
В Раде создали межфракционное объединение "Новый Киев", его возглавил Ткаченко
23:44
Отвод войск в Золотом приблизил встречу с Путиным, Меркель и Макроном - Зеленский
23:04
Золото ИГИЛ: в пустыне нашли сокровища террористов на 25 миллионов долларов
22:41
"Реальный прогресс": в МИД Германии отреагировали на отвод войск в Золотом
22:15
"Козел общипаный, иди работай": в Сети возмущены угрозой Яроша поднять восстание
22:00
Модный золотой маникюр – красный с золотом, нюдовый и золотой френч - 29 фото Фото
21:37
НВО отменил приквел Игры Престолов с Наоми Уоттс
21:32
Реинтеграция Донбасса: Зеленский сообщил о запуске специального фонда
21:29
Политолог указал на "прокол" Зеленского насчет России
21:26
Анастасия Заворотнюк лечится за границей: что откопали журналисты
20:53
Взрыв в Днепре: в полиции раскрыли возможную причину пожара на заводе Фото Видео
20:22
По Льду: Jah Khalib и Maruv в дуете произвели фурор новой песней
20:09
Как привлечь деньги в свою жизнь: нашелся способ Ванги с помощью простой специи Видео
20:06
"Безопаснее сидеть на нарах": "наболтавшая лишнего" депутат Федина пожаловалась на угрозы - видео Видео
20:00
Французский боб с челкой – удачная женская стрижка 2019 для любого возраста - 29 фото Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять