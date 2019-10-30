"Живодеры, жлобство": Дочь Поляковой разгневала рекламой бутика шуб

Маша Полякова / Instagram

Маша Полякова опубликовала рекламу салона по продаже меховых изделий, и нарвалась на критику от пользователей соцсетей, которые не оценили ее любовь к натуральным шкурам и такую прямую рекламу.

Маша Полякова опубликовала в своем Instagram прямую рекламу салона меховых изделий, но не все ее поклонники приняли такой шаг позитивно.

"Ребятушки, помогите выбрать шубку, какая вам больше всего нравиться, от fur.stories.ua, я лично не могу решить, спасите пожалуйста !!", - пишет Маша Полякова.

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На фото она позирует в 10 разных шубах, демонстрируя не только наряды, но и рекламу самого магазинчика, и, естественно, добавив ссылку на него в самом посте.

Однако, не все пользователи соцсетей согласны с таким способом заработка девушки - много кто начал писать в комментариях о том, что она не совсем хорошо поступает, давая такую рекламу.

"Никакая, ты молодая девченка, а шубы старят, это для взрослых женщин, но как модель ты умничка", "Весь мир протестует против убийств животных ради шуб и меха, но для Маши это не важно. Что же, не всем дано иметь мозг(( Мне жаль животных, которые погибли ради таких уродливых и абсолютно немодных шуб", "Искусственный мех не хуже греет. Было бы очень круто не рекламировать убитых (часто жестоко) животных", "Живодеры убивают, а она носит шубы, капец", "А животных не жалко?", "Носити натуральні шуби в наш час, це дурне жлобство! Коли печерні люди в шкури обмотувалися, то можна виправдати, вони намагалися зігрітися щоб вижити, а зараз скільки різного верхнього одягу є,для виготовлення якого не потрібно нікого вбивати", "Зачем животных убивать или покупать такие вещи? Ты знаешь как шубы делают нет ? Так посмотри ....", - пишут в комментариях.

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