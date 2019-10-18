"Главное ноги раздвинуть": Оля Полякова в корсете взбудоражила фото с мальчиками

Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова представляет грандиозную концертную программу, и уже в Киеве она будет в следующем месяце. Чтобы разогреть поклонников, Полякова показала фото в корсете вместе с двумя мальчиками из балета - в сетчастых колготках и на каблуках.

"Ну шо вы ждете? #эйсекундочку", - написала Оля (правописание в соответствии с оригиналом).

На фото она сидит на диване с двумя мальчиками из танцев - оба одеты в сетчастые колготки, каблуки, плавки и латексные костюмы. Сама Оля Полякова в черном корсете с открытой грудью раздвинула ноги и сидит между парнями. Образ она дополнила традиционной шляпкой.

Поклонники начали шутить, что в латексе Оля напоминает Maruv - по нярядам и манере поведения.

Оля Полякова / Instagram

Другие шутят по поводу того, как Полякова позирует - весьма вызывающая поза, не присущая ей.

"Паханка прям", "Обувь зачет!", "Главное рот открыть и ноги раздвинуть! Ужас!", "Пе...ки по бокам будь осторожна", "Когда будет новый клип??", "Парни выглядят шикарно", "Пародия на Марув", "Ммм, интересненькое фото, дуже цікаво", "MARUV 2 !", "Олька ладно-но чуваки в колготах..........", "Макс Ежов", Танцы лучше у Марув", "Ждем!", "Безумно", - пишут в комментариях.

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