  1. Главная
  3. Stars

"Главное ноги раздвинуть": Оля Полякова в корсете взбудоражила фото с мальчиками

18 октября 2019, 18:26

Оля Полякова решила напомнить о себе откровенным фото с голыми мужиками, и произвела фурор среди поклонников.

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова представляет грандиозную концертную программу, и уже в Киеве она будет в следующем месяце. Чтобы разогреть поклонников, Полякова показала фото в корсете вместе с двумя мальчиками из балета - в сетчастых колготках и на каблуках.

"Ну шо вы ждете? #эйсекундочку", - написала Оля (правописание в соответствии с оригиналом).

На фото она сидит на диване с двумя мальчиками из танцев - оба одеты в сетчастые колготки, каблуки, плавки и латексные костюмы. Сама Оля Полякова в черном корсете с открытой грудью раздвинула ноги и сидит между парнями. Образ она дополнила традиционной шляпкой.

Поклонники начали шутить, что в латексе Оля напоминает Maruv - по нярядам и манере поведения.

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram

Другие шутят по поводу того, как Полякова позирует - весьма вызывающая поза, не присущая ей.

"Паханка прям", "Обувь зачет!", "Главное рот открыть и ноги раздвинуть! Ужас!", "Пе...ки по бокам будь осторожна", "Когда будет новый клип??", "Парни выглядят шикарно", "Пародия на Марув", "Ммм, интересненькое фото, дуже цікаво", "MARUV 2 !", "Олька ладно-но чуваки в колготах..........", "Макс Ежов", Танцы лучше у Марув", "Ждем!", "Безумно", - пишут в комментариях.

Ранее интимные фото голой Деми Ловато слили в сеть

Оля Полякова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Главное ноги раздвинуть": Оля Полякова в корсете взбудоражила фото с мальчиками». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:26
"Главное ноги раздвинуть": Оля Полякова в корсете взбудоражила фото с мальчиками
18:15
МИД Украины из космоса отслеживает маневры российской армии
18:14
"Рука Москвы дрочить устала": в Сети смеются над новым видео с Кивой
18:04
Журналист после нападения Черновол будет делать уколы от бешенства Видео
18:00
Х-Фактор 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн кастинг Видео
17:39
Бой Гвоздик - Бетербиев: дата боя, где смотреть, на кого ставят букмекеры
17:28
Лоукост SkyUp запустил дешевый рейс во Львов из Харькова
17:01
"Разрушить империю": бывший узник Кремля дал совет Зеленскому Видео
17:00
"Как всегда, не выполняете обещания": Разумков потроллил Гончаренко
16:38
Гороскоп на завтра: кому взять быка за рога, а кому - уверенно идти к триумфу
16:13
Запеченная тыква и тыква с мясом: самые простые и вкусные рецепты Фото
16:12
"В Россию насовсем?": Повалий отменила концерт в Киеве - реакция сетей Фото Видео
15:59
В Нафтогазе ответили Газпрому: анонсировали иск на $11 млрд Видео
15:51
Не хотят решать: депутат рассказал о целях Москвы
15:46
Рада проголосовала за проект госбюджета-2020 в первом чтении
15:42
"Вопрос энергобезопасности": эксперт объяснил, почему для Луганской ТЭС нужна специальная цена на газ
15:18
"Набью морду": в Днепре произошел вопиющий инцидент с маршрутчиком
15:17
"За*бали, все выдумки": в России сомневаются в болезни Заворотнюк
14:52
Злоупотребления и недостоверная декларация: НАБУ сообщило о подозрении Гладковскому Видео
14:48
В РФ озвучили новые условия для контракта по транзиту газа Видео
14:30
Дерзкое убийство в Днепре: задержан подозреваемый и назван возможный мотив Фото Видео
14:21
Конец эпохи разврата: в Украине предложили создать "реестр секса"
14:11
В Киеве задержали "троещинского маньяка": все подробности
14:10
Дело Пашинского: Апелляционный суд оставил экс-нардепа за решеткой Видео
14:08
Наталья Бочкарева поплатилась за наркотики в трусах
14:03
Когда переводят время в Украине 2019 и когда ждать отмены перевода
13:51
"Мажоры остались без денег": "слуги народа" поссорились с Гончаруком – СМИ Видео
13:45
Готовится к войне: в Генштабе ВСУ раскрыли жуткий план Кремля
13:29
"Просто свинство": у Гончарука решили избавиться от большинства госшахт Видео
13:18
Интимные фото голой Деми Ловато стали достоянием общественности Фото
13:09
Газпром решил поманить Украину низкой ценой на газ Видео
12:55
Подорожает отправка бандеролей и писем: Укрпочта повышает тарифы
12:38
Нацотбор на Евровидение 2020: назвали наказание за гастроли в России
12:36
Разведение сил отложено: Украина строит новые позиции на Донбассе Видео
12:26
Украина разделалась с законами по амнистии для Донбасса Видео
12:13
В Киеве на Майдане разбирают скандальный "курятник", опубликованы фото Фото
12:04
Россия выдвинула наглые требования по Донбассу
11:56
У Гончарука объяснили невозможность отсоединения от энергосистемы РФ
11:52
"Мощный энергетический посыл": Анастасия Заворотнюк лечится молитвой
11:35
"Прочтем курс лекций": в РФ ответили на инициативу Рады по возвращению Кубани
11:34
"По сути, братья": Сенцов сделал неожиданное заявление о россиянах
11:13
Белый дом давил на Украину – посол США Видео
10:47
Когда закончится бабье лето 2019: синоптик дал точный прогноз погоды
10:42
Что даст запрет на участие в Евровидении для артистов-гастролеров в РФ мнение
10:41
Леди Гага запрыгнула на фаната и свалилась со сцены Видео
10:41
В Польше опровергли хвастливое заявление Нафтогаза о росте импорта газа Видео
10:26
British American Tobacco остановила производство в Украине: в чем причина
10:04
У Трампа "дали заднюю": открестились от давления на Украину Видео
10:00
Х-Фактор 10 сезон 5 выпуск 12-10-2019 смотреть онлайн кастинги Видео
09:55
Взрыв на химическом заводе под Ровно: люди жалуются на жуткую вонь Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять