"Леща президенту Украины дал": видео с Зеленским набирает популярность в сети

Владимир Зеленский / Reuters

Владимир Зеленский получил подзатыльник от Филиппа Киркорова, и за этим всем с улыбкой наблюдала Анастасия Заворотнюк.

Это все не фантазия и не бред - в клипе 2009 года Просто подари у Филиппа Киркорова снимаются Анастасия Заворотнюк и нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

В сети снова набирает популярность клип Филиппа Киркорова Просто подари, в котором снялся Владимир Зеленский. По сюжету снимается фильм, в котором Зеленский опаздывает на свидание, встречается с девушкой, но тут вмешивается Киркоров.

Киркоров заигрывает с партнершей Зеленского, и учит его, как отыграть сцену, а когда у актера не выходит кадр, от души одаривает его подзатыльником.

В клипе использовали некоторые сцены и моменты со съемок из фильма Служебный роман, в котором снимались актеры вместе с Киркоровым.

Клип, хоть и опубликован еще в 2009 году, но популярен и сейчас - по большей части, потому что там снялся Владимир Зеленский, который стал президентом Украины весной 2019 года.

Филипп Киркоров Просто подари смотреть онлайн клип:

В комментариях активно обсуждают клип.

"Киркоров бьёт по голове президента Украины онлайн без смс и регистрации", "lol ...the prime minister of Ukraina", "ФИЛИППУ ПОВЕЗЛО УДАРИЛ ГОЛОВУ ПРЕЗИДЕНТА", "Президент бежит", "Компромат на великого ЗЕ", "Киркоров леща президенту украины дал", "Он ударил Президента , минус жизнь!!!!!!!", "Невероятно красивая песня. И можно сказать подзатыльник будущему президенту пошел на пользу. ))", - пишут в комментариях.

Ранее скандал в сети вызвала Оля Бузова, которая поделилась очень откровенными фото, и получила массу критики, правда, вперемешку с комплиментами.