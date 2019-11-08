  1. Главная
  3. Stars

Раскрыта правда о разводе Лолиты с меркантильным мужем

8 ноября 2019, 11:02

После длительного периода упреков и обвинений, на свет выплыли настоящие причины развода Лолиты с молодым мужем.

Лолита Милявская
Лолита Милявская / Скриншот

Дмитрий Иванов женился на Лолите, чтобы получить израильское гражданство, и поспешил "отчалить", когда цель была достигнута.

Лолита Милявская требует у Дмитрия Иванова вернуть паспорт с израильским гражданством, которое он получил благодаря браку, пишет телеграм-канал НеМалахов.

Оказывается, Дмитрий Иванов ничего не требует от Лолиты. Он якобы предложил ей завести детей, а когда Лолита отказалась, решил разводиться.

Читайте также"Подонок и негодяй": муж Лолиты впервые высказался о разводе

У стороны Лолиты же есть другая информация.

"Адвокат Милявской только что заявил, что Дмитрий Иванов, заключая брак с Милявской, имел корыстные цели, а именно хотел получить гражданство Израиля. Получив двойное гражданство, Иванов решил развестись", - говорится в сообщении.

После этого заявления стало известно, что у Лолиты тоже израильское гражданство - двойное. Так же, как Пугачева, у которой гражданство Кипра.

Как будет выкручиваться Лолита Милявская после этого скандала пока неизвестно.

Ранее адвокат Лолиты заявил, что Дмитрий Иванов пытается нажиться на разводе, и планирует вынести на всеобщее обозрение интимные подробности жизни Лолиты.

Как известно, о расставании написала сама Лолита в июле 2019, попросив не обижать ее лучшего последнего мужа. Однако потом все переросло их расставания в развод, и в сети вспылили подробности измен и новая любовница Дмитрия Иванова

развод муж Лолита Милявская новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Раскрыта правда о разводе Лолиты с меркантильным мужем». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:59
Тука назвал архиважную проблему Донбасса
11:55
"Малахольный порохобот": Дубинский назвал Бородянского кандидатом "на вылет"
11:40
Дубилет испугался "двух зон напряжения" и попросил охрану
11:39
Самы богатый человек Китая озвучил рецепт успеха для Украины
11:36
"Дебильный канал": на Прямом объяснились по поводу маски-шоу в прямом эфире Видео
11:29
Зеленский дал рецепт превращения Украины в бриллиант Видео
11:26
To Be Mine: Maruv презентовала клип, который снимала на Троещине
11:10
Гривна по 24 отменяется: стало известно, каким будет курс валют до конца года
11:09
Самый большой в истории: в Польше придумали наказание за Северный поток-2
11:02
Раскрыта правда о разводе Лолиты с меркантильным мужем
11:00
"Коррумпированные украинцы": в Госдепе рассказали об атаке Луценко и порохоботов
10:59
Уникальный фарт и сокрушительный удар: кому гороскоп на 8 ноября прочит необычные события
10:46
Стало известно, куда делся экс-главарь "ДНР" Безлер
10:23
Сергей Притула высказался о фашистах в Киеве и украинофобе Молочном
10:14
"Угрожает Европе": глава МИД Украины предостерег Германию
10:10
В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами: опубликовано фото
10:00
Главари "ЛДНР" пошли на шантаж: угрожают ввести "внутренние войска" в Золотое и Петровское
09:54
Пустопорожняя болтовня, или Зачем у Зе заговорили о нехватке денег на реформы мнение
09:35
Отвод войск в Петровском: в штабе ООС и в "ДНР" назвали разные даты
09:34
Второе ЧП за утро: в России экстренно сел самолет с пассажирами
09:31
У Анастасии Заворотнюк раскрылись долги по налогам
09:14
"Репрессии Сталина - прекрасны": российский писатель сделал неадекватное заявление
08:59
"Почему все через ж*пу?": киевлян возмутил крупный сбой в работе метро
08:47
В России загорелся самолет с пассажирами на борту Видео
08:25
В работе мобильного приложения Приват24 произошел масштабный сбой
08:22
Украина катится по пути Греции мнение
08:14
Украинцы получат безвиз с еще одной страной
07:47
Как разрешить конфликт на Донбассе: у Вакарчука назвали еще один способ Видео
07:25
Почему в Украине все плохо с производством оружия мнение
07:20
Встреча в нормандском формате: глава МИД Германии назвал примерную дату саммита
06:59
В Бундестаге не смогли проголосовать за защиту Северного потока-2
06:51
Германия пошла в атаку на Украину мнение
06:49
З Днем української мови та писемності 2019: привітання та листівки для знавців Фото
06:30
Оскар 2020: Нигерийцы разжигают расовый скандал Видео
06:12
Вступил в силу закон Зеленского о судебной реформе: что изменится
05:49
Винная помада - тренд сезона осень-зима: как подобрать, как наносить Фото
05:43
"П*здатая, королева": Maruv в латексе показала сочные ягодицы Фото Видео
05:15
В полиции открыли уголовное дело из-за угроз экс-соратника Януковича журналистам
04:48
День Дмитрия 2019: открытки и поздравления и привітання з Дмитром Фото
04:23
В ОП отказались опубликовать стенограмму разговора Зеленского с Трампом
04:10
"Трубу разорвет": шантаж поставит крест на ГТС – эксперт
03:49
"Пропаганда РФ": The New York Times влипла в скандал из-за карты Украины без Крыма
03:20
Известный писатель: российский читатель испорчен, а украинский - неравнодушен
02:58
"Так слоника не купить": Климкин раскритиковал проект бюджета на 2020 год
02:30
В Харькове мужчина изнасиловал бабушку с внучкой и зверски убил двух котов
02:12
Врач рассказала, как избавиться от головной боли без таблеток
01:53
Иммунитета нет: украинцев будут атаковать два смертельных штамма гриппа
01:33
"Не вызывают уважения": Сенцов прошелся по едущим в РФ на заработки украинцам
01:14
Ученые пояснили вред электронных сигарет на сердце
01:07
Скреблись и шевелились: мужчина таскал в ухе больше 10 "гостей"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять