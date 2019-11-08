Раскрыта правда о разводе Лолиты с меркантильным мужем

Лолита Милявская / Скриншот

Дмитрий Иванов женился на Лолите, чтобы получить израильское гражданство, и поспешил "отчалить", когда цель была достигнута.

Лолита Милявская требует у Дмитрия Иванова вернуть паспорт с израильским гражданством, которое он получил благодаря браку, пишет телеграм-канал НеМалахов.

Оказывается, Дмитрий Иванов ничего не требует от Лолиты. Он якобы предложил ей завести детей, а когда Лолита отказалась, решил разводиться.

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У стороны Лолиты же есть другая информация.

"Адвокат Милявской только что заявил, что Дмитрий Иванов, заключая брак с Милявской, имел корыстные цели, а именно хотел получить гражданство Израиля. Получив двойное гражданство, Иванов решил развестись", - говорится в сообщении.

После этого заявления стало известно, что у Лолиты тоже израильское гражданство - двойное. Так же, как Пугачева, у которой гражданство Кипра.

Как будет выкручиваться Лолита Милявская после этого скандала пока неизвестно.

Ранее адвокат Лолиты заявил, что Дмитрий Иванов пытается нажиться на разводе, и планирует вынести на всеобщее обозрение интимные подробности жизни Лолиты.

Как известно, о расставании написала сама Лолита в июле 2019, попросив не обижать ее лучшего последнего мужа. Однако потом все переросло их расставания в развод, и в сети вспылили подробности измен и новая любовница Дмитрия Иванова