Антитіла: состав и биография членов украинской группы

Антитіла - состав и биография участников 2019 / пресс-служба

Группа Антитіла весьма популярна среди украинцев, и даже известна в наших соседних странах. Создание группы Тарасом Тополей произошло в 2004 году, но в привычном составе они начали играть только в 2008 году. После проекта Шанс группа получила толчок к раскрутке, и в 2008 году выходит первый альбом Будувуду, который несколько недель возглавлял топы канала М1.

После этого они получили ряд наград в украинской музыке от радиостанций и украинских конкурсов. После того, как Антитіла стали хедлайнерами Сигет в Венгрии, они решили также отправиться в первый масштабный концертный тур.

Читайте такжеЛідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя: хочу і робитиму все, щоб ця країна і надалі називалася Україною

Одна и песен нового альбома Вибирай - Смотри в меня в 2011 году несколько месяцев возглавляла Чартовую дюжину на Нашем радио. В 2012 Антитіла отправляются в open air тур по Украине, а в 2013 году - в тур Мова. В том же году они получили награды сразу в нескольких номинациях на церемонии награждения Українська пісня року. В 2013 году выходит следующий альбом - Над полюсами. За это время проходят первые кадровые замены.

Антитіла 2019 / пресс-служба

В 2014 году Антитіла отправляются в тур Антитіла по Украине, собирая помощь украинским добровольцам на Донбасс. Группу покидает бас-гитарист Виктор Раевский.

В 2015 году выходит новый альбом - Все красиво, проходит масштабный концертный тур Все красиво, а в 2016 году они становятся хедлайнерами Bloor West Village в Торонто.

В 2016 Антитіла записывают альбом Сонце, с которым устраивают рекордный тур в Украине, Европе и США. В конце 2017 года происходят последние кадровые перестановки. С 2018 года началась работа над альбомом Hello, концертный тур с которым прошел в 2019 году, и закончится масштабным выступлением во "Дворце Спорта" в Киеве 16 и 17 ноября.

За время существования, Антитіла представили огромное количество саундреков для фильмов и сериалов.

Антитіла / пресс-служба

В свое время группа работала с лейблами Catapult Music, УМІГ Мьюзік и Moon Records. В музыкальной культуре они позиционируют себя как поп-рок, альтернативный рок, инди-рок исполнители.

Состав группы Антитела и их биографии:

Тарас Тополя

Антитіла - состав и биография - Тарас Тополя / пресс-служба

Фронтмен, солист, автор текстов и музыки, менеджер группы. Родился 21 июня 1987 г в Киеве. Тарас с детства занимался музыкой, в 6 лет стал играть на скрипке, занимался в мужском хоре имени Ревуцкого. Поступил в гимназию №48 на Прорезной, во время учебы в которой и задумался над созданием группы.

Тарас Тополя получил высшее юридическое образование в Академии Министерства Внутренних Дел, которую закончил в 2007 году. В 2008 году его группа Антитіла приняла участие в проекте Шанс, а до 2010 года работала с продюсерским центром Catapult Music. После этого менеджментом группы предпочли заняться Сергей Вусик и Тарас Тополя.

В 2014 году Тарас Тополя с друзьями принял участие в инициативе Вільні ЮА, по которой собрал около 8 миллионов гривен на помощь и лечение украинских военных.

В 2013 году Тарас женился на Елене, боле известной как исполнительница Alyosha, и у них родились двое сыновей - Марк и Роман. Своей семье Тарас Тополя посвятил песню Буде син из альбома Hello.

Сергей Вусик

Антитіла - состав и биография - Сергей Вусик / пресс-служба

Клавишные, директор группы, автор музыки. Сергей Вусик закончил Жмеринскую общеобразовательную школу №6, а потом с легкой руки знаменитого отца и благодаря своим талантам, закончил Жмеринскую музыкальную школу по классу фортепиано и кларнет. Родители - музыканты, и преподаватели музыки. Его отец - участник группы Кордон и руководитель коллектива Рето-Класік. Как и Тарас Тополя, Сергей Вусик - юрист. Она закончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности Правоведение. Он был вместе с Тарасом с самого начала и принимал участив создании и становлении группы. После неудачного опыта с продюсерским центром с Тарасом занимается менеджментом группы.

Женат, супруга - Людмила Вусик. У Сергея трое детей - два и сына Даня и Женя и дочь Марта. Как и у Тараса, песня Буде син относится к его семье тоже, тем более, что он единственный в группе кто выполнил как в песне: "я хочу стати тим від кого буде син, а потім ще одна, а потім ще один" Хобби: фильмы (пишет музыку к фильмам) помогать людям и бороться с несправедливостью.

Михаил Чирко

Антитіла - состав и биография - Михаил Чирко / Facebook

Басист. Михаил Чирко родился 18 ноября 1986 в Кривом Роге, сам Ингулец. Как и все члены группы интересовался музыкой с раннего возраста. К слову, Дмитрий Жолудь обучал его игре на гитаре. Михаил окончил музыкальную школу по классу баян. после этого поступил в ВУЗ - в Криворожский национальный технический университет по специальности Экономика предприятия. Также он закончил Кировоградский технический университет по специальности Инженер механик.

Михаил с 15 лет дружит с Дмитрием Жолудем, с которым они вместе учились. Как вспоминает музыкант, еще на парах барабанили по столам за что часто были изгнаны из аудиторий.

Еще до Антител они начинали играть вместе в одной из альтернативных, групп, а потом постепенно перешли к Тарасу Тополе. Михаил женат на Галине Соломенной, у них есть дочь Евгения. Ему очень повезло - хобби переросло в работу.

Дмитро Жолудь

Антитіла - состав и биография - Дмитрий Жолудь / пресс-служба

Гитарист. Дмитрий Жолудь родом из Кривого Рога, Ингулец. Учился в гимназии № 127 в Ингульце, потом - в Криворожском национальном техническом университете по специальности Экономика предприятия и Кировоградском техническом университете по специальности Инженер механик, где дружил с Михаилом Чирко. Его в Антитела пригласил Никита Астраханцев, когда Антитела уже стали более известной группой. Вначале ему было сложновато синхронизироваться с новым графиком, но он скоро влился в коллектив. Как и остальные участники группы не особо любит распространяться о личной жизни, и примешивать семью в работу. Дмитрий женат на Марине Жолудь, воспитывает сына Назара.

Дмитрий Водовозов

Антитіла - состав и биография - Дмитрий Водовозов / Пресс-служба

Барабанщик. Дмитрий Водовозов родился 13 августа 1997 года в Киеве. Учился в КИМ им. Глиера, дистанционно обучается в Беркли на Afro-Cuban drums ( в США). Попал в группу, как молодой, подающий большие надежды барабанщик. Хобби- скаутинг и туризм, а также гимнастика, тяжелая атлетика, и множество других. в 2018 году узаконил отношения с клавишницей и певицей Марией Литюгой, детей они пока что не заводили. С удовольствием общаются семьями с другими членами группы, Мария не раз пересекалась с финалисткой Х-Фактор-9 Ольгой Жмуриной. Родители и брат с сестрой Дмитрия также музыканты. Он представляет бренд барабанов TAMA.

Ранее в группе Антитіла играли такие музыканты:

Алексей Скуридин — ударные (до 2011)

Ерланд Сиволапов — ударные (2011—2012)

Виктор Раевский — бас (2008—2015)

Никита Чухриенко — гитара (2008—2016)

Денис Швец — ударные (2012—2017)

Никита Астраханцев — бас (2015—2017)

Напомним, что финальные два выступления концерта Hello Антитіла пройдут в Киеве во Дворце Спорта 16 и 17 ноября.