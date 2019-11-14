"Алкашка, перекосило, кто это тр*хает?": Волочкова ужаснула в полупрозрачном платье

Анастасия Волочкова / Instagram

Балерина Анастасия Волочкова поделилась странными фото, на которых позирует с необычным макияжем, который, по мнению пользователей сетей испортил ее внешность.

Анастасия Волочкова сильно напугала поклонников своими новыми фото в Instagram.

"Я так много сегодня успела! Репетиции, встречи, радио эфир, море телесъемок. Осталась ещё одна сейчас на Первом. Спасибо Машеньке за подаренную сегодня брошь балеринку из Большого театра. И цветы я очень люблю!", - написала она под фото.

На снимках Анастасия Волочкова позирует в черном и белом платье, демонстрируя новый макияж, который явно включает новые брови и декоративную косметику. Особо пользователей сети впечатлило второе фото, на котором Волочкова продемонстрировала свою худобу.

Под фото написали много комментариев, и все они не очень позитивные.

"В лице какя-то травма психологическая присутствует", "Да это печать алкоголизма", "Из какого колхоза мадам??? Не пробовали чулки или колготы надевать? Неприлично да и холодно без чулок. Хотя о чем это я))) Волочкова и приличия несовместимы", "Ужасно выглядите", "что с лицом..перекосило всю", "А кто это такая вообще?", "После такой стрижки нужен хороший хирург", "Голову бы помыть, и все будет", "Увеличила первое фото - а там мужык", "Вы ужасно выглядите. Так и не поняла, что с вашим лицом", "Выглядит, как алкашка", "Было лучше", "Настя, что с вами? Не узнать", "Кто это покупает и трахает? У кого такой плохой вкус?", "Бл*, то же платье белое, что и 5 фоток назад с длинными волосами где... Сколько ему лет? Купите новое уже, это давно отстой рыночный...", - пишут в комментариях.

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