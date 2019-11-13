"Кися Мотя, кошечки": участница Топ-модель по-украински топсес взбудоражила сеть

Тетя Мотя Топ-модель по-украински / Instagram

Катя Куличенко с Топ-модель по-украински, более известная как Тетя Мотя, поделилась голыми фото в своем Instagram, и вызвала фурор.

"Всем привет. Мне безумно любопытно, какие вы цветы любите? Жду ваших комментарии. А сможете угадать,какие люблю Я?", - пишет она

На фото Тетя Мотя позирует топлес и в прозрачном черном белье. Катя держит в руках букет красных роз - им же она прикрывает голую грудь на фото. Поклонников впечатлил четный тотал-лук Кати, ее черное прозрачное белье и фото топлес.

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Тетя Мотя Топ-модель по-украински / Instagram

Тетя Мотя Топ-модель по-украински / Instagram

Поклонники завалили Тетю Мотю комплиментами в комментариях.

"Вау! Безумно красивая! Искренне верю в твою победу на тмпу", "Кися Мотя", "Слишкоооом!!! ", "Я обожаю алые розы и Мотю", "Это Егор подарил ?" "Какая кошечка и кошечки, мняу", "Ти така гарна, я сподіваюся ти виграєш", "Какая Женщина", "Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты", "Уверенна цветы тебе подарили с любовью, ведь как можно не влюбится в такую прелисть!", "Ты нарушаешь закон,нельзя быть такой", "Я люблю ромашки и тебя", "Я ромашки,а ты возможно орхидеи )", "Ты мой самый любимый цветочек", "Кааак красиво", - пишут в комментариях.

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