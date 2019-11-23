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Hello: Полное расписание концертов группы Антитіла в 2020

23 ноября 2019, 14:44

Антитіла после невероятного двойного концерта в Киеве озвучили свои планы на новый 2020 год. Оказывается, до конца лета пройдет супер-тур Hello.

Антитіла
Антитіла: расписание концертов на 2020 / пресс-служба

XАнтитіла представили свой новый альбом Hello концертным туром по самым большим городам Украины, и закончили его в Киеве 16 и 17 ноября. После двух грандиозных концертов, на которых были приглашены польские коллеги Chemia и украинский исполнитель Mellovin.

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После двух отгремевших концертов, Антитіла раскрыли интригу - после Нового Года они планируют эксперсс-тур концертов по небольшим городам Украины и даже в Польше.

По словам музыкантов, небольшой перерыв они планируют только на Пасху, а так - до конца августа будет каждый новый концерт.

Эта новость приятно удивила СМИ, которым об этом поведали, и поклонникам группы, которые в 2020 году смогут расслабиться и дождаться концерта у себя рядом под боком, и не придется ехать для этого в областные центры или Киев.

Антитіла уже начали продажу билетов на некоторые концерты, так что, стоит поспешить, и купить билеты первыми.

Антитіла
Антитіла: концерты в 2020 году / Facebook

Список городов, которые посетят Антитіла постоянно расширяется, но по последней версии он такой:

Антитіла: график концертов на 2020

14.02 - Винница - спортивный комплекс "Нокаут"

15.02 - Хмельницкий - Муздрамтеатр

16.02 - Нетишин - Большой зал КЗ ДК

17.02 - Радивилов - МБК

21.02 - Луцк - Муздрамтеатр Т.Г.Шевченка

22.02 - Владимир Волынский - РБК

23.02 - Трускавец - ПК им. Т.Г. Шевченка

24.02 - Новояворовск - ПК "Кристал"

25.02 - Ужгород - Закарпатский Драм Театр

26.02 - Червоноград - БК

27.02 - Новоград Волынский – Дом Офицеров

28.02 - Дубно - РБК

29.02 - Вараш - ПК им. Л. Украинки

01.03 - Золочев - РБК

02.03 - Волочиськ - БК "Гармония"

03.03 - Камянец-Подольський - ПДАТУ

04.03 - Шепетивка - МБК

05.03 - Старокостянтинов - Дом Офицеров

07.03 - Чернигов - МПК

08.03 - Конотоп - МПК

10.03 - Харков - Дворец Спорту

18.03 - Северодонецьк - БК "Хтмтко"

19.03 - Краматорск - БК НКМЗ

20.03 - Мариуполь - МПК Украинский Дом

21.03 - Запорожье - Дворец Спорта

22.03 - Мелитополь - БК им. Т.Г. Шевченка

23.03 - Черкасы - ПК Дружби Народів

26.03 - Кременчук - МПК

27.03 - Южноукраинск - ПК "Энергетик"

28.03 - Николаев - ОПК

29.03 - Херсон - ККЗ Юбилейный

17.04 - Łódź - Scenografia

19.04 - GdaNsk (Polska) - B90

21.04 - Warszawa (Polska) – PROGRESJA

22.04 - Krakow (Polska) - STUDENCKI KWADRAT

23.04 - Wroclaw (Polska) - A2

26.04 - Praha (Cesko) - ROCK CAFÉ

16.05 - Днепр - Стадіон "Метеор"

21.05 - Черновцы - Летний театр

23.05 - Ивано-Франковск - Городской стадион "Рух"

27.05 - Стрый - Стадион "Сокол"

28.05 - Ковель - ПК

30.05 - Тернополь - городской стадион

05.06 - Ровно - Стадион "Мототрек"

13.06 - Житомыр - Стадион "Спартак Арена"

30.08 - Белая Церковь - Стадион "Трудовые Резервы"

Новые изменения в расписании будут отражаться и в нашем списке.

Напомним, что в Киеве набрало популярность новое шоу варьете Рояль в местном концертном клубе.

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