Hello: Полное расписание концертов группы Антитіла в 2020

Антитіла после невероятного двойного концерта в Киеве озвучили свои планы на новый 2020 год. Оказывается, до конца лета пройдет супер-тур Hello.
XАнтитіла представили свой новый альбом Hello концертным туром по самым большим городам Украины, и закончили его в Киеве 16 и 17 ноября. После двух грандиозных концертов, на которых были приглашены польские коллеги Chemia и украинский исполнитель Mellovin.
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После двух отгремевших концертов, Антитіла раскрыли интригу - после Нового Года они планируют эксперсс-тур концертов по небольшим городам Украины и даже в Польше.
По словам музыкантов, небольшой перерыв они планируют только на Пасху, а так - до конца августа будет каждый новый концерт.
Эта новость приятно удивила СМИ, которым об этом поведали, и поклонникам группы, которые в 2020 году смогут расслабиться и дождаться концерта у себя рядом под боком, и не придется ехать для этого в областные центры или Киев.
Антитіла уже начали продажу билетов на некоторые концерты, так что, стоит поспешить, и купить билеты первыми.
Список городов, которые посетят Антитіла постоянно расширяется, но по последней версии он такой:
Антитіла: график концертов на 2020
14.02 - Винница - спортивный комплекс "Нокаут"
15.02 - Хмельницкий - Муздрамтеатр
16.02 - Нетишин - Большой зал КЗ ДК
17.02 - Радивилов - МБК
21.02 - Луцк - Муздрамтеатр Т.Г.Шевченка
22.02 - Владимир Волынский - РБК
23.02 - Трускавец - ПК им. Т.Г. Шевченка
24.02 - Новояворовск - ПК "Кристал"
25.02 - Ужгород - Закарпатский Драм Театр
26.02 - Червоноград - БК
27.02 - Новоград Волынский – Дом Офицеров
28.02 - Дубно - РБК
29.02 - Вараш - ПК им. Л. Украинки
01.03 - Золочев - РБК
02.03 - Волочиськ - БК "Гармония"
03.03 - Камянец-Подольський - ПДАТУ
04.03 - Шепетивка - МБК
05.03 - Старокостянтинов - Дом Офицеров
07.03 - Чернигов - МПК
08.03 - Конотоп - МПК
10.03 - Харков - Дворец Спорту
18.03 - Северодонецьк - БК "Хтмтко"
19.03 - Краматорск - БК НКМЗ
20.03 - Мариуполь - МПК Украинский Дом
21.03 - Запорожье - Дворец Спорта
22.03 - Мелитополь - БК им. Т.Г. Шевченка
23.03 - Черкасы - ПК Дружби Народів
26.03 - Кременчук - МПК
27.03 - Южноукраинск - ПК "Энергетик"
28.03 - Николаев - ОПК
29.03 - Херсон - ККЗ Юбилейный
17.04 - Łódź - Scenografia
19.04 - GdaNsk (Polska) - B90
21.04 - Warszawa (Polska) – PROGRESJA
22.04 - Krakow (Polska) - STUDENCKI KWADRAT
23.04 - Wroclaw (Polska) - A2
26.04 - Praha (Cesko) - ROCK CAFÉ
16.05 - Днепр - Стадіон "Метеор"
21.05 - Черновцы - Летний театр
23.05 - Ивано-Франковск - Городской стадион "Рух"
27.05 - Стрый - Стадион "Сокол"
28.05 - Ковель - ПК
30.05 - Тернополь - городской стадион
05.06 - Ровно - Стадион "Мототрек"
13.06 - Житомыр - Стадион "Спартак Арена"
30.08 - Белая Церковь - Стадион "Трудовые Резервы"
Новые изменения в расписании будут отражаться и в нашем списке.
Напомним, что в Киеве набрало популярность новое шоу варьете Рояль в местном концертном клубе.