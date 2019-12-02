Лорак, Лобода, Повалий, Ротару и Monatik выступили на концерте Интера

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Телеканал Интер, который постоянно вызывает к себе вопросы из-за пророссийской позиции в некоторых своих програмах, записал масштабный новогодний концерт, который планирует показать 31 декабря.

На концерт кроме таких успешных звезд как Дмитрий Монатик, и София Ротару были приглашены сбежавшие в Россию после 2014 года украинские звезды, пишет КП в Украине.

На концерте, запись которого проходила в в Национальной опере Украины, присутствовали Ани Лорак, Светлана Лобода, Таисися Повалий и София Ротару.

Примечательно, что Ани Лорак, которая несколько лет назад переехала в Россию на постоянное место жительства и работу, разрыдалась на сцене.Читайте такжеПоспевшая зрада: Стало известно решение суда по "антифашистскому" концерту на Интере

Ани Лорак исполнила песни Я бы летала и Мы нарушаем из нового альбома За мечтой, после чего зал аплодировал ей стоя в течение нескольких минут.

"Спасибо, мои любимые! Будьте счастливы, будьте любимы, пусть Новый год исполнит все ваши заветные желания. С Новым годом!", - произнесла, вытирая слезы певица после выступления.

Причиной переезда Лорак в Россию стало нежелание ее признавать российскую агрессию в Украине и оккупацию Крыма. После того, как украинцы высказали свое недовольство позицией Лорак, певица постепенно перебралась в Россию.

Выступление Ани Лорак на Интере в Киеве смотреть онлайн видео:

Напомним, что летом разгорелся скандал из-за того, что подруга Януковича Таисия Повалий решила арендовать Дворец "Украину", но руководство Дворца отказалось ее принимать. Раздосадованная Повалий попыталась устроить скандал, но в итоге была вынуждена остаться ни с чем.

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