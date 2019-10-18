"В Россию насовсем?": Повалий отменила концерт в Киеве - реакция сетей

Таисия Повалий / УНИАН

Подруга Викторая Януковича Таисия Повалий спустя несколько месяцев, все же решила отменить свой концерт в Киеве во Дворце Украина.

После того, как украинцы несколько месяцев возмущались, что в центре столицы пройдет мероприятие певицы с сомнительным прошлым, а руководство Дворца Украина отметило, что ориентируется на СБУ в вопросах концерта Повалий, певица все же решила отступить.

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"Дорогие мои!Скажу честно, безумно хотелось чуда! Это ведь так важно для меня!!! Родные мои! Артиста определяет слушатель и зритель. Я вижу, чувствую, ощущаю вашу мощнейшую поддержку! Я хочу сказать вам СПАСИБО! За то, что не равнодушны, что всегда рядом и благодаря этому я иду дальше и только вперёд!⠀Я ощущаю каждый день вашу любовь, теплоту и заботу! Именно это вселило в меня веру и ежедневно придаёт сил!⠀Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня расстраивает, а с другой — я понимаю, что нужно ещё время, а это значит, что мне снова придётся не стареть! Я для вас готовлю много всего интересного и в ближайшее время об этом обязательно расскажу До встречи немножечко позже! PS: И мой подарок вам, мои дорогие — премьера песни!!!", - написала Повалий.

В комментариях мнения разделились, но четко видно, что люди Повалий очищают их от всех, кто пишет об отношении Повалий к Независимости Украины, украинскому языку, оккупации Россией Крыма и российской агрессии на Донбассе. Поэтому, большую часть комментаторов составляют россияне, которые усиленно зазывают Повалий к себе. Однако есть также те, кто называет украинцев "замби" из-за отношения к Крыму и Донбассу, и эти же люди пишут гадости в ответ на каждый комментарий про пророссийскую позицию Повалий.

"Таю, я так любила твій голос та пісні в твоєму виконанні! А ти продалася, слави кацапської захотіла. Отримала? Думаю ні! Так тобі і треба! В Україні нормальні та адекватні люди тебе , запроданку, бачити не хочуть! Так само як і твою колегу Кароліну та ще одну ботоксну Лободу! Мені гидко вас слухати! НЕ ХОЧУ!!! І таких як я мільйони! Слава пройде, а що залишиться? Добре на чужині? ) Немає до вас всіх поваги! ви її прос...ли!", "Желаю успехов в Вашем творчестве и счастье! Браво! ", "себе в пердак засунь этот концерт скотина продажная!", "Шикарная песня, с первых нот душа замирает!А может в Россию?! Насовсем", "Какая песня. Все,конечно,очень грустно. Но Вы, Таечка,не грустите,не унывайте и не вешайте носик!Все ещё обязательно будет!!!Вы же знаете!!!А мы всегда с Вами", "Коли буде найближчий концерт в Києві?", "Тая,все хорошо-не переживайте!Те кто должен - поймет,а те кто на своей волне так и останутся со своим мнением...А это значит,что выступили бы вы или нет,те ,кто действительно вас любит ВСЕ поймет и найдет другой путь к вашему творчеству и останется с вами", "Только я слышу в этой песТне переделанный мотив песни ранней Пугачевой???", "Самая лучшая ! Спасибо что Вы у Нас есть", "Вы - классная певица", "Родные мои, а дальше что??? На Фиг в России не нужна и вспомнила о родных??? Нет тут ни какой поддержки и не будет!!!! И концерта тоже не будет!!!!!!!!!!!не позволим ! Таечка сделала свой выбор пять лет назад", "что ты можешь не позволить, малолетняя соплячка? Много на себя не бери, надорвёшься. Этот пост не к тебе обращен. Тут вам не собачий приют, не гавкай.", "Вже й мову рідну забули.", "Очень красивая песня", - пишут в комментариях.

Напомним, что после того, как руководство Дворца Украины заявило, что следует рекомендациям СБУ в выборе концертов артистов, Повалий возмутилась, но не стала больше публично обвинять украинцев во всех грехах.

До этого Повалий устроила скандал, когда опубликовала громкий пост, в котором по выражениям попыталась примазаться к риторике партии Владимира Зеленского, хотя на самом деле пыталась выставить себя жертвой "националистов".Читайте такжеПоказали истинное лицо: Повалий и Лобода в День Независимости Украины выступили в России

Напомним, что Таисия Повалий была членом Партии Регинов, поддерживала политику Януковича, а в 2014 году после оккупации Крыма и части Донбасса уехала в Россию работать, но при этом сама утверждает, что все 5 лет провела в Украине.

Муж Повалий в интервью признал, что их политическая позиция - что нет никакой войны в Украине, а просто проблемы на определенных территориях, которые не мешают гастролировать.

Муж Повалий озвучил ее позицию по оккупации Россией территории Украины:

Осенью 2014 года она ездила в Кремль, и приняла участие во встрече "За мир и стабильность" со спикером нижней палаты российского парламента. После этого, на нее было открыто дело в Украине.

А в сентябре 2015 года в Верховную Раду был внесен законопроект о лишении звания народный артист Украины Ани Лорак, Таисии Повалий, Иосифа Кобзона и Николая Баскова. Замужем за Игорем Лихутой.