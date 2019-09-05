Концерт подруги Януковича Повалий в Киеве отменяется

Таисия Повалий / Instagram

Руководитель Дворца Украина Роман Недзельський на недавнем брифинге сообщил, что концерт подруги беглого Виктора Януковича Таисии Повалий в Киеве не будет. По крайней мере во Дворце Украина.

Недзельський уточнил, что никаких предварительных договоренностей с Повалий у Дворца Украина не было, и на даты, когда должен был быть концерт, у них запланированные другие мероприятия.

"Концерта Таисии Повалий во дворце "Украина" не будет, так как не соблюдена вся процедура ... Если она украинская певица, то должна адаптироваться к тому, что у нас сегодня есть. Если она не адаптируется, то социум ее не воспримет", - сказал он.

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Также позже в комментарии Укринформу он уточнил, что руководство Дворца всегда советуется с СБУ по поводу концертов разных артистов.

"Мы отдавали заявку СБУ, где мониторили, есть ли люди в списке "Миротворца", пересекали ли границу, которая является нелегальной на территории Украины, выступали ли в зоне боевых действий", - отметил Недзельский.

Он также сообщил, что дворец "Украина" специально повышал стоимость аренды зала российским артистам.

Недзельский добавил, что дворец "Украина" не является той инстанцией, которая может запрещать артистам въезжать в Украину.

"Для этого у нас есть пограничная служба, таможенная служба, отдел статистики и отдел миграции, которые эти вопросы отслеживают. Мы только даем заявку...", - уточнил Недзельский.

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Гендиректор дворца "Украина" отметил, что проводить гастроли в России — это моральная ответственность каждого из артистов.

"Если они хотят работать в дворце "Украина", а в это же время работают в Кремлевском дворце, благодарят Путину и приветствуют российскую армию с Днем победы, это вопрос морали", - сказал Недзельский.

Напомним, Таисия Повалий устроила истерику в сети, заявив, что ей не дают віступать в Украине, и что она настоящая патриотка, о ней везде все врут.

Напомним, что Таисия Повалий была членом Партии Регинов, поддерживала политику Януковича, а в 2014 году после оккупации Крыма и части Донбасса уехала в Россию работать, но при этом сама утверждает, что все 5 лет провела в Украине.

Муж Повалий в интервью признал, что их политическая позиция - что нет никакой войны в Украине, а просто проблемы на определенных территориях, которые не мешают гастролировать.

Муж Повалий озвучил ее позицию по оккупации Россией территории Украины:

Осенью 2014 года она ездила в Кремль, и приняла участие во встрече "За мир и стабильность" со спикером нижней палаты российского парламента. После этого, на нее было открыто дело в Украине.

А в сентябре 2015 года в Верховную Раду был внесен законопроект о лишении звания народный артист Украины Ани Лорак, Таисии Повалий, Иосифа Кобзона и Николая Баскова.