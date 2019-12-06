"По пьяни, детский сад": Волочкова высказалась о продаже своего дома

Анастасия Волочкова / Instagram

Утром 6 декабря сеть потрясла информация - Анастасия Волочкова продает свой шикарный дом с баней и театральным залом, и выставила немалую цену - несколько миллиардов в российской валюте.

Анастсия Волочкова поспешила написать пост-реакцию, и объяснила, что на самом деле происходит.

Оказывается, с утра пораньше Волочкову разбудили друзья, которые обнаружили, что она продает свои огромные хоромы.

"С утра уже звонят знакомые и друзья, спрашивают продаю ли я свой дом. Друзья, не ведитесь на мошенников. Я ничего не продаю. И даже в мыслях. Мой дом - это моя крепость. Я возмущена, на фото стоит дом, похожий на мой, использованы фото моего интерьера. Вот так действуют мошенники. Остановитесь, люди!!!! А я звоню своему адвокату и в правоохранительные органы.", - пишет она.

Волочкова не смогла не отметить, какой у нее красивый дом, но пригрозила агентствам, чтобы они сами создавали интерьер и публиковали фото, а не крали у нее.

"Я понимаю, что мой дом изысканный и красивый. Пролистните фото. Но пусть агенства, продающие дома, сами создают такой интерьер и потом выставляют его на своих сайтах, а не пользуются моим именем и тем, что создала я!", - возмутилась Волочкова.

В комментариях бурно реагируют на новость - и шутят, и сочувствуют жертве мошенников черного пиара.

"Очередная слезливая история для НТВ", "Пить меньше надо, ато не бойсь подарили под синькой кому то Хоромы свои", ".... 624 рубля", "Смех курям. Наська специально цену накрутила ..детский сад", "Если Ваш дом,Ваша крепость,нельзя его всем показывать,Вы его часто показываете Настя,народ злой,и завистливый", "Волочкова, бегом в Малахову!!!!", "Кому нужны такие Хоромы,лучше купить маленький дом на Бали,чем в этой сранной Москве,или в другом теплом красивом месте", "Понятно, что это фейк новость. Этот дом стоит миллионы, но никак не миллиарды. Очередной вброс для глупых", "Неплохой ход,но вброс немного жирный. Изящнее надо, изящнее . Кстати, не было от вас видео из Кремля...Почему?", "Мошенников надо наказывать!!! Все хотят за чужой счёт нажиться.", "То чувство, когда по пьяни разместила объявление, а протрезвев, передумала", "Непонятно.... А куда кремль делся??? Что случилось? Ждали ж "репортаж" из кремля...", "Если бы был Кремль, то , поверьте, весь вечер были бы репортажи оттуда.",Конечно, сытый голодного не уразумеет. Но вам не тоскливо от этих пустых пространств? Все одной. Такой дворец хорош, когда "семеро по лавкам". А вот Петр I любил спать с низкими потолками, в избушках.", "Судя по фотографиям дом продаётся вместе с Волочковой в шубейке.", - пишут в комментариях.

Ранее балерина Анастасия Волочкова показала все свои интимные места в ванной.