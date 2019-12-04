"Перекосило, п*зда на коленках, обвисло все": Волочкова засветилась в прозрачном боди

Анастасия Волочкова / Instagram

Балерина Анастасия Волочкова вызвала гнев пользователей сети своим новым фото и постом в Instagram.

Волочкова в прозрачном наряде не только засветила голое тело, но и написала текст с ошибками под фото, чем вызвала критику в комментариях.

"Мой уже полюбившийся за 2 года использования Forlled не перестает удивлять. Легкость текстур, приятные ощущения на коже и ее здоровое сияние. Все это -результат составляющего волшебных баночек. Это настоящие японские ритуалы ухода за собой , на которые нужно потратить чуть больше времени, но видимый результат того стоит!!! Я уже не Колька лет пользуюсь средствами по уходу за кожей этой марки и очень довольна результатом. Этот уход необходимо использовать утром и вечером. Все 5 этапов", - пишет Анастасия Волочкова.

Пользователи сети начали наперебой писать ей, чтобы она исправила ошибку, ибо женщина действительно "не Колька", но пока что пост остается без изменений.

На фото Волочкова позирует в новом боди, на которое она сменила свое старое, которое подписчики окрестили "потертым". В новом прозрачном наряде Волочкова позирует перед зеркалом в своей ванной комнате, выгибаясь, и демонстрируя под прозрачной тканью все особенности фигуры от шеи и до бедер.

Однако танцорша переоценила свои возможности по работе с фотошопом, и была уличена в том, что поправляя стройность своих плечей и бедер, сделала так, что "поплыла" душевая кабинка, халат, и даже само лицо Волочковой.

Анастасия Волочкова / Instagram

Пользователи сетей поспешили написать обо всем этом в комментариях.

"Безумная нимфоманка", "Уж сколько написано...зачем же так подставляться??? И халат поплыл и конструкция ...ужас просто", "Настя,ну хоть смотрите,что вы выставляете?Лицо перекошено,ужас просто !!", "Ну и к чему были призывы к этике и уважению.... Хоть кол на голове или в голове.... Зато весело, фото не айс....", "Вот эта п*зда на коленках ххх п*здец", "Явно "Не Колька")),а очень даже Настя!)", "Прежде чем выставить сама взглянула на фото? ", "Вы восхитительны!", "Дряхлая обвисло все", "Что -то всё от античного тела вкривь и вкось", Матерь божья", "Какая мерзкая...ни сисек...ни рожи...хвалиться нечем", "А что с лицом?", ""Колька уже не тот..."))", "Куда кабинка поплыла", "Вы уже не Колька?! А хто вы теперь? Заинтриговали", "Нихрена её перекосоёб...", "всё плывёт по сторонам , ау, очнись уже! Зачем так и так ведь худая. Хватит быть посмешищем!", "Это она так плечи сузила и бёдра", "Настя, покажите сиськи", "Ух,ты,какой фотошоп", "Обожаю эти фотки, где от величия красоты ох*евают даже прямые линии и гнутся дугой в удивлении", Колька не Колька, это ошибки т9, ну ошибся человек, у кого не бывает......", - пишут в комментариях.

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