"Без трусов, с гвоздями в голове": Волочкова взбудоражила новым фото

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова опубликовала фото в золотистом костюме, которое вызвало бурное обсуждение в сети.

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото в жакете на голое тело.

"А Вы уже ощущаете наступление праздника? Я немного в необычном для себя образе. Но стараюсь скрашивать предновогоднюю суету радостью, позитивом, любовью и, конечно моими творческими проектами. На этой неделе мне предстоят еще два спектакля "Балерина в зазеркалье цирка" 24 го в Истре и 27 го в Зеленограде. Я так люблю быть в творчестве и дарить его людям. Как ваша подготовка к Новому году проходит?", - поделилась Волочкова.

На фото она позирует в золотом с блестками брючном костюме, и жакете по-модному - на голое тело и застегнутом на одну пуговицу.

Анастасия Волочкова / Instagram

Подписчики Волочковой по-разному отреагировали на фото, и забросали ее самыми разными комментариями, вспомнив даже героев фильма Восставший из Ада из-за прически Волочковой.

"ой, не могу. Какой оригинальный головной убор. Присоски к лысине, что ли?", "Такую красивую прическу спрятали! А так все волшебно", "Восставшие из ада!!!!", "Ну,лучше так чем волосы зализанные грязные.Так задорнее ))", "Ух ты ! Гумоноидное великолепие Неожиданно!", "Без трусов было, а вот с гвоздями в голове - это что то новенькое", "Что не фото, всё шедевр!", "Королева", - пишут в комментариях.

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