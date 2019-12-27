  1. Главная
  3. Stars

"Вагинальный призыв, лаваш прикрыла": Волочкова прихотливо оголилась и раздвинула ноги

27 декабря 2019, 04:15

Невестка Виктора Ющенко Елена решила похвастаться модным нарядом, и засветила грудь.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова после нескольких фотосессий в модных костюмах, снова разделась и показала голый шпагат в своей бане, чем расстроила пользователей сети.

Анастасия Волочкова опубликовала прихотливое фото в своем Instagram.

"Предновогодний шпагат. Мерило моей русской бани. К искусству банного парения меня приучил мой папа в возрасте 13 лет. А на шпагат я села не сразу в своей жизни.?‍♀️ Для этого потребовались годы ежедневного и многочасового труда.  А сейчас этот мой шпагат будоражит очень многих.. Для того, чтобы шпагат был таким стройным, для начала необходимо своё тело привести в соответствие. Много физически трудиться и найти силу воли не жрать. И, самое интересное, этот шпагат соберёт больше лайков, чем мои фото с моих выступлений с детьми. Я не гонюсь за лайками и количеством подписчиков. Мое счастье-любовь ко мне людей. А многим из вас шпагат мой интереснее моих достижений. Наслаждайтесь. Все для вас, дорогие. Легкого вам пара, а мне-хорошей репетиции перед завтрашним благотворительным спектаклем в Зеленограде", - пишет Волочкова.

На фото голая Волочкова прикрылась вениками и широко раскинула ноги в призывном шпагате. Некоторые пользователи сети заметили, что она не голая, а только топлес - за веником между ног проглядывается шлейка трусиков.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

Пользователи сети не смогли удержаться от того, чтобы не прокомментировать то, что видят на фото, пока команда Волочковой не удалила фото или комментарии.

"Ох как раскорячило. Ксюши на вас нет, так и слышу вагинальный призыв: сюда, сюда…", "Действительно какая грязная баня", "Передавайте привет своим друзьям: Запою и Пошлости, неплохо соображаете на троих)", "Кроме шпагата похвастаться не чем", "Пора уже научиться в своей жизни делать ещё что-нибудь. Бабка на шпагате. Над тобой же все смеются", "да грустно в жизни уметь только ноги раздвигать", "Лаваш то зачем прикрыла ", "И кормилицу", "Умничка. Классно", "А случалось так ,что Вы присасывались к полке?", "Настя в баню фотографироваться ходит, а не париться. В натопленной бане телефон бы запотел, а в ненатопленной какой смысл раздеваться? Наверное уже репетирует перед Таиландом шпагат с оголениями", - пишут в комментариях.

Ранее певица Рианна в красных трусиках топлес свела с ума пикантным фото

Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Вагинальный призыв, лаваш прикрыла": Волочкова прихотливо оголилась и раздвинула ноги». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:15
"Вагинальный призыв, лаваш прикрыла": Волочкова прихотливо оголилась и раздвинула ноги
04:02
Полное падение нравов: "ПТУшник" напоил малолетних школьниц и устроил групповой секс
03:41
Идеальный греческий салат: секреты приготовления
03:36
"Гарик куколд, Асмус порно бесплатно",: Асмус в одном полотенце снялась в новой пикантной сцене Видео
03:15
В Украине прошли испытания уникальной "натовской" гаубицы Видео
03:00
Петросян обещает засудит Пусть Говорят за выпуск 25-12-2019: видео онлайн Видео
02:30
Главный враг Зеленского: эксперт назвал "кукловодов" украинских ультраправых
02:02
Более 40% украинцев назвали новую власть лучше предыдущей – опрос
01:55
Рианна в красных трусиках топлес свела с ума пикантным фото
01:37
На Одесчине студент найден повешенным в общежитии
01:09
Продался за $600: в Киеве задержали копа-предателя
00:54
В Канаде Трампа "вырезали" из фильма Один дома-2
00:39
В России схватили педофила, вербовавшего людей для боевиков на Донбассе
00:25
ГПУ больше не будет: Рябошапка рассказал о работе Офиса прокуратуры
00:19
27 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Филимонов день
26 декабря, четверг
23:59
Под Винницей мужчина подорвал двух приятелей ручной гранатой Фото
23:56
В Киеве на Подоле произошла стрельба: ранена женщина
23:33
"Бабушка для наших детей": Пугачева и Галкин отреагировали на смерть Волчек Видео
23:32
Гончарук призвал украинцев "стучать" на подпольные казино
23:19
Выяснились важные подробности нового обмена пленными
23:04
В России назвали причину пожара на могиле Децла Видео
22:52
Опубликовано последнее фото Галины Волчек на публике
22:46
Захарова пофантазировала, как РФ ответит США за санкции по Северному потоку-2
22:42
В Черкассах чиновники заплатили за уборку несуществующего снега
22:24
Подарок под елочку: Нафтогаз перечислил в госбюджет кругленькую сумму
22:10
Зеленский "с легкой руки" уволил еще двух чиновников
21:53
"Искусство становится "голым": коллеги скорбят о кончине "человека-эпохи" Галины Волчек Видео
21:38
Вопиющее неуважение: в США жестко отреагировали на запуск поездов в Крым
21:10
Посол США пояснил, как Россия может вывести войска с Донбасса за один-два года
21:08
Зеленский изменил порядок оформления документов жителям Донбасса: что нового
21:00
Порнозвезда лукаво и развратно покрасовалась на сексуальных фото Фото
20:45
Руис игнорирует своего тренера после поражения от Джошуа
20:42
КСУ прошелся по законопроекту Зеленского о кнопкодавстве
20:39
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовные похождения, дыра в бюджете и очищение
20:31
Терроризм и рак – предсказания Ванги на 2020 год двум известным президентам Видео
20:18
Хабиб опять наехал на Макгрегора
20:17
Умерла Галина Волчек: основные факты биографии режиссера Видео
20:14
Гончарук принял радикальное решение о деятельности нелегальных АЗС
20:10
Лень и хитрые выдумки: в строймагазине намешали кучу оливье в бетономешалке - видео Видео
19:50
Обмен пленными: где состоится и кто может попасть в списки
19:50
Как детей - команда Ярмоленко пропустила эффектный гол в матче АПЛ Видео
19:28
Аваков сомневается в расследовании по делу Шеремета – посол США Тейлор Видео
19:25
Загороднюк назвал дату установления полного перемирия на Донбассе
19:23
"Для меня он мертв": Федор Емельяненко об Александре
19:10
В Москве умерла Галина Волчек
19:00
Манікюр на Новий рік 2020 та вишуканий новорічний манікюр на короткі нігті Фото
18:55
Лестер - Ливерпуль: где смотреть матч лидеров АПЛ
18:28
Ибрагимович определился со своим будущим
18:03
Германия могла дать Украине заработать на Северном потоке-2 - Die Zeit
18:02
Емельяненко - Джексон: где смотреть и прогнозы на бой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять