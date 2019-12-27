"Вагинальный призыв, лаваш прикрыла": Волочкова прихотливо оголилась и раздвинула ноги

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова после нескольких фотосессий в модных костюмах, снова разделась и показала голый шпагат в своей бане, чем расстроила пользователей сети.

Анастасия Волочкова опубликовала прихотливое фото в своем Instagram.

"Предновогодний шпагат. Мерило моей русской бани. К искусству банного парения меня приучил мой папа в возрасте 13 лет. А на шпагат я села не сразу в своей жизни.?‍♀️ Для этого потребовались годы ежедневного и многочасового труда. А сейчас этот мой шпагат будоражит очень многих.. Для того, чтобы шпагат был таким стройным, для начала необходимо своё тело привести в соответствие. Много физически трудиться и найти силу воли не жрать. И, самое интересное, этот шпагат соберёт больше лайков, чем мои фото с моих выступлений с детьми. Я не гонюсь за лайками и количеством подписчиков. Мое счастье-любовь ко мне людей. А многим из вас шпагат мой интереснее моих достижений. Наслаждайтесь. Все для вас, дорогие. Легкого вам пара, а мне-хорошей репетиции перед завтрашним благотворительным спектаклем в Зеленограде", - пишет Волочкова.

На фото голая Волочкова прикрылась вениками и широко раскинула ноги в призывном шпагате. Некоторые пользователи сети заметили, что она не голая, а только топлес - за веником между ног проглядывается шлейка трусиков.

Анастасия Волочкова / Instagram

Пользователи сети не смогли удержаться от того, чтобы не прокомментировать то, что видят на фото, пока команда Волочковой не удалила фото или комментарии.

"Ох как раскорячило. Ксюши на вас нет, так и слышу вагинальный призыв: сюда, сюда…", "Действительно какая грязная баня", "Передавайте привет своим друзьям: Запою и Пошлости, неплохо соображаете на троих)", "Кроме шпагата похвастаться не чем", "Пора уже научиться в своей жизни делать ещё что-нибудь. Бабка на шпагате. Над тобой же все смеются", "да грустно в жизни уметь только ноги раздвигать", "Лаваш то зачем прикрыла ", "И кормилицу", "Умничка. Классно", "А случалось так ,что Вы присасывались к полке?", "Настя в баню фотографироваться ходит, а не париться. В натопленной бане телефон бы запотел, а в ненатопленной какой смысл раздеваться? Наверное уже репетирует перед Таиландом шпагат с оголениями", - пишут в комментариях.

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