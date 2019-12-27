Топ-модель по-украински 3 сезон 18 выпуск: кто победил смотреть онлайн 27-12-2019

Топ-модель по-украински 3 сезон кто победил 18 выпуск / Новый Канал

Последний восемнадцатый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински прошел 27 декабря на Новом Канале. В этот раз в финале за победу боролись сразу трое участниц - Мария Чукля, Катя Куличенко и Наташа Масловская.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, кто стал победительницей

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После сложнейших испытаний, и тяжелейшего финала, эксперты Топ-модель по-украински выбрали победительницу 3 сезона.

Она лучше всего показала себя в финале, и поразила судей во время последних выпусков.

Чтобы оправдать свои навыки топ-моделей, девушкам придется серьезно поработать в этот раз.

Кто победил в шоу Топ-модель по-украински 2019 - решали все судьи вместе.

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Топ-модель по-украински 3 сезон 18 выпуск смотреть онлайн 27-12-2019:

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