Родители Кайи Гербер высказались о ее 26-летнем парне

Кайя Гербер / Instagram

Родители Кайи Гербер высказали обеспокоенность проблемами со здоровьем парня их дочки Питера Дэвидсона.

Синди Кроуфорд и Ренд Гербер пообещали помочь и поддержать Питера Девидсона в его проблемах, пишет издание E!.

Питер Дэвидсон, который ранее признавался, что имеет проблемы с наркотиками, и борется с зависимостью, стал центром истории, возникшей из-за слов родителей его девушки.

Синди Кроуфорд и Ренд Гербер кинулись наперегонки обещать ему помощь в решении проблем, при этом не уведомляя, что же с Дэвидсоном не так.

Питер Дэвидсон и Кайя Гербре встречаются официально с октября 2019 года. Неделю назад у них что-то произошло, после чего родители Кайи Гербер сильно поменяли мнение о парне.

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