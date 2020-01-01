"Половые губы раскрываются": Волочкова взбудоражила пошлым шпагатом

Анастасия Волочкова / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова показала первый в 2020 году шпагат, и вызвала бурные обсуждения своей внешности в сети. В особенности подписчики обратили внимание на ее крошечный купальник, и то, как он перенес столь откровенный шпагат.

Анастасия Волочкова показала шпагат в крошечном бикини в Instagram и вызвала бурный интерес к своим интимным частям тела.

"Высоко.. Первый шпагат нового года. Прежде, чем осуждать, задайтесь вопросом , можете ли вы так же?", - пишет Волочкова под фото.

Анастасия Волочкова продолжает отдых в Таиланде, и после отмечания Нового года, поспешила взбудоражить общественность своим едва прикрытым телом в крошечном бикини.

На фото Волочкова показывает шпагат стоя на палубе лодки в море. На карте она отметила пляжи Пхукета. Волочоква в крошечном розовом бикини, которое едва прикрывает ее интимные места, с вдохновением задрала ногу, продемонстрировав, как сильно при этом натянулись плавки.

Анастасия Волочкова / Instagram

Поклонники не смогли спокойно смотреть на фото Анастасии Волочковой, и засыпали ее комментариями.

"Интересно, половые губы раскрываются в шпагате?", "Наконец то! Шпагат 2020", "Не осуждаю , восхищаюсь !!!! Могу )))", Мы все видим :)))", "Не устала ноги то задирать", "Круто", "Душа нараспашку)", "Суппер,особенно купальник", "Ты лучшая из лучших", "Идеальная поза", - пишут в комментариях.

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