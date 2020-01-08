Новый мужчина Волочковой попал в кадр: как выглядит парень Волочковой

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова попалась на фото со своим мужчиной, которого она постоянно скрывает от СМИ.

На концерте Мумий Троллей Анастасия Волочкова попала в кадр вместе со своим парнем.

"Плохо Анастасия Волочкова пыталась скрывать лицо своего мужчины, наши агенты запечатлели парочку на концерте "Мумий Тролль", - пишет телеграм канал Только Никому.

На фото Анастасия Волочкова сидит в зале рядом с налысо выбритым мужчиной, которого люди, приславшие фото называют "ее мужчиной".

Сама Волочкова сидит в телефоне весьма задумчивая и выглядит озабоченной.

Анастасия Волочкова / Telegram

При этом в Инста Волочковой начали бурно обсуждать фото ее мужчины, и спрашивать, зачем же она его скрывает

Ранее Анастасия Волочкова выронила грудь из крошечного купальника, и вызвала бурную реакцию в сети.