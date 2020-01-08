Новый мужчина Волочковой попал в кадр: как выглядит парень Волочковой

Анастасия Волочкова упорно и планомерно скрывает от камер всех своих мужчин, но не прекращает ими хвалиться. Теперь парень Волочковой попался на фото.
Анастасия Волочкова попалась на фото со своим мужчиной, которого она постоянно скрывает от СМИ.
На концерте Мумий Троллей Анастасия Волочкова попала в кадр вместе со своим парнем.
"Плохо Анастасия Волочкова пыталась скрывать лицо своего мужчины, наши агенты запечатлели парочку на концерте "Мумий Тролль", - пишет телеграм канал Только Никому.
На фото Анастасия Волочкова сидит в зале рядом с налысо выбритым мужчиной, которого люди, приславшие фото называют "ее мужчиной".
Сама Волочкова сидит в телефоне весьма задумчивая и выглядит озабоченной.
При этом в Инста Волочковой начали бурно обсуждать фото ее мужчины, и спрашивать, зачем же она его скрывает
Ранее Анастасия Волочкова выронила грудь из крошечного купальника, и вызвала бурную реакцию в сети.