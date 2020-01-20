"Долбо*бов чтобы не было": пьяная Волочкова показала видео с дня рождения

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова отмечает 44-летие, и решила показать первые поздравления, которые проходили уже в не совсем трезвом виде и абсолютно нецензурно.

Анастасия Волочкова после того, как закрыла комментарии в Instagram, показала пьяное поздравление с матами.

"Вот и первые поздравления с днём рождения!", - пишет Волочкова.

На видео ее поздравляют ее друзья, которые уже не раз появлялись в соцсетях Волочковой - Рустам Хилола с женой.

"Вот у меня как начался день рождения! Вот, кто меня первые поздравляют. Вот, мои замечательные Лола с Рустамом. Блин, я не могу плакать просто. Вы с ума сошли, что ли?", - говорит Волочкова в очень замедленном темпе, с трудом подбирая слова.

"Дай Бог Вам счастья, здоровья, чтобы у вас всегда на лице была улыбка. ...", - говорит Рустам.

"Долбо*бов чтобы не было в жизни никогда", - перебила его Волочкова.

Пьяная Волочкова получает матерное поздравление с днем рождения смотреть онлайн:

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