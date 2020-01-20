"Долбо*бов чтобы не было": пьяная Волочкова показала видео с дня рождения

Анастасия Волочкова отмечает день рождения, и поздравления начала получать еще с ночи. На очередном видео диалог способен смутить некоторых людей "высоким слогом".
Анастасия Волочкова отмечает 44-летие, и решила показать первые поздравления, которые проходили уже в не совсем трезвом виде и абсолютно нецензурно.
Анастасия Волочкова после того, как закрыла комментарии в Instagram, показала пьяное поздравление с матами.
"Вот и первые поздравления с днём рождения!", - пишет Волочкова.
На видео ее поздравляют ее друзья, которые уже не раз появлялись в соцсетях Волочковой - Рустам Хилола с женой.
"Вот у меня как начался день рождения! Вот, кто меня первые поздравляют. Вот, мои замечательные Лола с Рустамом. Блин, я не могу плакать просто. Вы с ума сошли, что ли?", - говорит Волочкова в очень замедленном темпе, с трудом подбирая слова.
"Дай Бог Вам счастья, здоровья, чтобы у вас всегда на лице была улыбка. ...", - говорит Рустам.
"Долбо*бов чтобы не было в жизни никогда", - перебила его Волочкова.
Пьяная Волочкова получает матерное поздравление с днем рождения смотреть онлайн:
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