Пенсионерку Волочкову оставили без денег

Анастасия Волочкова / Instagram

Работодатели Волочковой намерены лишить ее пенсии, и балерина разоряется из-за отношения к ней российского Большого Театра.

Анастасия Волочкова подает в суд на Большой театр, пишет КП.

"Балерины рано уходят на пенсию, поэтому я пенсионерка с 38 лет", — призналась Волочкова.

По словам артистки, она не танцует с 2003 года, и Большой театр готов отправить ее на пенсию, однако отказывается платить ей. Все это происходит по такой схеме - ей просто не отдают трудовую книжку.

Пенсионерка с домом за 2 миллиарда заявила, что уже обратилась к адвокату. По ее словам, она готова подать в суд из принципа.

Артистка заявила, что будет рада любой пенсии, "лишь бы ее платили".

Пока что не известно, каком размере пенсии идет речь.

Напомним, в Украине подготовили сюрприз с повышением пенсии.