Источающая яд Собчак облила помоями Шнурова

Ксения Собчак / Instagram

Сергей Шнуров когда-то вдоволь насмеялся с Ксении Собчак за ее поход в политику, и теперь получил достойный ответ от жены гениального продюсера Константина Богомолова за то, что сам решил пойти в политику.

Ксения Собчак в своем телеграм-канале Кровавая Барыня написала язвительно-издевательский пост о том, как у Шнурова сменились приоритеты.

"А сколько было насмешек от Сергея Шнурова по поводу моих политических амбиций? А ларчик оказывается открывался просто - оказывается Сергей сам очень так хотел!!! Почему она, а не я? Вот и вся мотивация насмешек и "едких" строк. Зато теперь Сергей может стать целым кандидатом в ... депутаты от партии Роста... ну что тут скажешь? Все оказалось так банально... а я в Сергее всегда ценила именно оригинальность. Удачи молодому политику!)))", - написала Собчак.

Все о том, что Шнуров был одним и самых едких комментаторов решения Собчак идти на выборы, а теперь неожиданно прошел в партию Роста, которая обещает ему место №1 в списках.

Сам Шнуров уже получил свою долю критики, и пообщался с подписчками в Instaram.