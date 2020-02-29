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"Классный парень": Тартак нашел замену Положинскому

29 февраля 2020, 00:01

В Тартак сообщили, что будут выступать в Киеве уже с новым вокалистом.

Сашко Положинский, без лого
Тартак нашел замену Сашку Положинскому и продолжит существовать / Главред

Популярная украинская группа Тартак не долго страдала после ухода Александра Положинского, и уже заявила о том, что нашла нового вокалиста.

По информации группы в Facebook, ближайший анонсированный концерт в Киеве 29 марта – состоится, так как уже найден новый вокалист.

"Друзья, мы получили много обращений и просьб продолжить деятельность группы. Поэтому единогласно было решено, что "Тартак" продолжит свое существование... 29 марта в "Докер пабе" состоится первый концерт с новым вокалистом. Билеты на концерт скоро можно будет приобрести", - говорится в сообщении.

В свою очередь Положинский в своем видеоблоге отметил:  "Могу порадовать вас хорошей новостью – "Тартак "будет жить, а я буду сотрудничать с моим дорогим, родным коллективом как автор песен. Буду помогать и поддерживать, чем могу".

Положинский отметил, что новый вокалист хороший, однако его имя пока не называет и в "Тартаке" его еще не видел. Но убежден, что группа с новым вокалистом поклонникам понравится.

"Классный парень, я его знаю, давно за ним следил", - добавил Положинский.

Ранее Главред писал, что знаменитый украинский музыкант Александр Положинский покинул группу Тартак и Бувье. Об этом он записал в видеообращении на своей Facebook странице.

"Я решил прекратить участие в большей части своей жизни. Я решил, что не буду выступать с Тартаком и с Бувье. Не знаю, что там с Оливье - там все равно ничего не происходит", - сказал Александр.

Тартак Сашко Положинский вокалист группа
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