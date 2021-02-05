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Актер из Бумера умер при таинственных обстоятельствах

5 февраля 2021, 13:37

В России в возрасте 52 года скончался актер Виталий Альшанский.

Виталий Альшанский
Виталий Альшанский / кадр из тс Право на правду

Умер Виталий Альшанский — актер кино и сериалов. Он наиболее известне по фильмам и сериалам Майор Гром, Полицейский с Рублевки, Бумер, Бригада, режиссер Молодёжки

Как сообщает телеграм-канал Mash, его нашли мертвым в закрытой изнутри квартире в 52 года.

Вечером 4 февраля к нему пришла в гости знакомая. Дверь была закрыта изнутри, пришлось вскрывать.

Актера нашли в квартире на диване без сознания. По словам женщины, у него были проблемы с давлением, однако накануне чувствовал себя хорошо.

Она вызвала скорую, но было поздно — врачи констатировали смерть

Полиция начала проверку на самоубийство или убийтсво.

Пока что судмедэкспертиза не назвала причину смерти Виталия Альшанского.

Виталий Альшанский родился 20 октября 1968 года в Новочеркасске Ростовской области, окончил режиссерский факультет ВТУ им. Б.В. Щукина (курс М.Б. Борисова).

После служил в Театре Ролана Быкова, Театре им. А.С. Пушкина, играл во многих российских фильмах и сериалах.

Виталий Альшанский - фильмография

  • 2020 Балабол
  • 2019 Ивановы-Ивановы
  • 2017 Майор Гром
  • 2016 Полицейский с Рублевки
  • 2012 Вероника. Потерянное счастье
  • 2012 Любопытная Варвара
  • 2011 Папаши
  • 2010 Про любоff
  • 2006 Снежная королева
  • 2004 Мы делаем ЕРАЛАШ
  • 2003 Шик
  • 2003 Бумер
  • 2002 Бригада
  • 2001 Идеальная пара
  • 1974 Ералаш

Как ранее сообщал Главред, от рака умерла актриса из фильмов Звездные войны.

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