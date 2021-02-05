Актер из Бумера умер при таинственных обстоятельствах

В России в возрасте 52 года скончался актер Виталий Альшанский.
Умер Виталий Альшанский — актер кино и сериалов. Он наиболее известне по фильмам и сериалам Майор Гром, Полицейский с Рублевки, Бумер, Бригада, режиссер Молодёжки
Как сообщает телеграм-канал Mash, его нашли мертвым в закрытой изнутри квартире в 52 года.
Вечером 4 февраля к нему пришла в гости знакомая. Дверь была закрыта изнутри, пришлось вскрывать.
Актера нашли в квартире на диване без сознания. По словам женщины, у него были проблемы с давлением, однако накануне чувствовал себя хорошо.
Она вызвала скорую, но было поздно — врачи констатировали смерть
Полиция начала проверку на самоубийство или убийтсво.
Пока что судмедэкспертиза не назвала причину смерти Виталия Альшанского.
Виталий Альшанский родился 20 октября 1968 года в Новочеркасске Ростовской области, окончил режиссерский факультет ВТУ им. Б.В. Щукина (курс М.Б. Борисова).
После служил в Театре Ролана Быкова, Театре им. А.С. Пушкина, играл во многих российских фильмах и сериалах.
Виталий Альшанский - фильмография
- 2020 Балабол
- 2019 Ивановы-Ивановы
- 2017 Майор Гром
- 2016 Полицейский с Рублевки
- 2012 Вероника. Потерянное счастье
- 2012 Любопытная Варвара
- 2011 Папаши
- 2010 Про любоff
- 2006 Снежная королева
- 2004 Мы делаем ЕРАЛАШ
- 2003 Шик
- 2003 Бумер
- 2002 Бригада
- 2001 Идеальная пара
- 1974 Ералаш
Как ранее сообщал Главред, от рака умерла актриса из фильмов Звездные войны.