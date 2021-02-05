Актер из Бумера умер при таинственных обстоятельствах

Виталий Альшанский / кадр из тс Право на правду

Умер Виталий Альшанский — актер кино и сериалов. Он наиболее известне по фильмам и сериалам Майор Гром, Полицейский с Рублевки, Бумер, Бригада, режиссер Молодёжки

Как сообщает телеграм-канал Mash, его нашли мертвым в закрытой изнутри квартире в 52 года.

Вечером 4 февраля к нему пришла в гости знакомая. Дверь была закрыта изнутри, пришлось вскрывать.

Актера нашли в квартире на диване без сознания. По словам женщины, у него были проблемы с давлением, однако накануне чувствовал себя хорошо.

Она вызвала скорую, но было поздно — врачи констатировали смерть

Полиция начала проверку на самоубийство или убийтсво.

Пока что судмедэкспертиза не назвала причину смерти Виталия Альшанского.

Виталий Альшанский родился 20 октября 1968 года в Новочеркасске Ростовской области, окончил режиссерский факультет ВТУ им. Б.В. Щукина (курс М.Б. Борисова).

После служил в Театре Ролана Быкова, Театре им. А.С. Пушкина, играл во многих российских фильмах и сериалах.

Виталий Альшанский - фильмография

2020 Балабол

2019 Ивановы-Ивановы

2017 Майор Гром

2016 Полицейский с Рублевки

2012 Вероника. Потерянное счастье

2012 Любопытная Варвара

2011 Папаши

2010 Про любоff

2006 Снежная королева

2004 Мы делаем ЕРАЛАШ

2003 Шик

2003 Бумер

2002 Бригада

2001 Идеальная пара

1974 Ералаш

Как ранее сообщал Главред, от рака умерла актриса из фильмов Звездные войны.