Актриса из Звездных войн умерла от редкой формы рака

Звездные войны / Pixabay

Австралийская актриса и поп-певица Триша Ноубл, которая снималась в двух фильмах Звездных войн, умерла после битвы с редкой формой онкологии - мезотелиомой.

Как сообщает Daily Mail, Триша Ноубл умерла 23 января после 18-месячной борьбы с мезотелиомой, опухолью, вызванной вдыханием волокон асбеста.

Триша Ноубл сыграла Джобель Наберри в фильмах Звездные войны:Месть ситхов и Звездные войны: Атака клонов - мать Падме Амидалы и бабушку Люка Скайуокера.

Хотя сцены Триши из фільму не вошли в финальную версию фильма, они были включены в расширенную версию на DVD.

Триша Ноубл - биография и фильмы

Триша родилась 3 февраля 1944 года и выросла в Марриквилле, Сидней. Ранее ее звали Пэтси Энн Нобл, и она начала свою карьеру в австралийском телешоу Bandstand.

Триша была дочерью австралийского комика Кларенса "Бастера" Ноубла, певицы и танцовщицы Хелен Де Поль.

Она регулярно появлялась в программе, ее песни Busy Lips и Good Looking Boy пользовались популярностью у зрителей.

В 1961 году она выиграла премию "Лучшая певица года" на церемонии Logie Awards - австралийском варианте Эмми. После этого переехала в Великобританию и подписала двухлетний контракт с Columbia Records.

Триша Ноубл / Starwars.fandom.com

Ее актерская карьера началась уже в Великобритании, и у нее были запоминающиеся роли в фильмах "Продолжай кемпинг", "Опасный мужчина" и "Смерть женщины".

Она сменила имя на Триша в США, куда переехала в 1967 году. Девушка получила роли в фильмах и сериалах Рокфордские файлы, Коломбо и Бак Роджерс в 25 веке.

Она вернулась в Австралию в 2007 году, чтобы сыграть в сиднейской постановке Пиппин.

Одна из ее последних ролей - мисс Джейкобс / миссис Краун в австралийской постановке Дамы в черном в 2017 году.

Она умерла за несколько дней до своего 77-летия.

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