От опасной болезни скончался звезда шоу Україна має талант

О своем диагнозе артист узнал в конце 2020 года.
Известный украинский музыкант-цимбалист Петр Сказкив, который прославился после участия в шоу Україна має талант, скончался.
О смерти музыканта рассказала Наталья Кульчицкая на своей странице в Facebook, позже о трагической новости также сообщил музыкант Сашко Положинский.
"Сгорел, как тот огонь", - написал артист.
Как стало известно, артист болел раком. О своем диагнозе он узнал в конце 2020 года. В декабре он рассказал, что он попал в больницу с пневмонией, и там ему сообщили, что у него плоскоклеточный рак легких G2.
Петр Сказкив родился в 1987 году в Ворохте Ивано-Франковской области, где и все это время проживал. Играть на цимбалах его научил отец.
Популярность ему принесло участие в шоу Україна має талант в 2015 году. Тогда он смог дойти до финала шоу.
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