Умерла известная украинская актриса и звезда Джентльмен-шоу

Умерла Ирина Токарчук / kino-teatr.ru

В Одессе, 25 января, в возрасте 60 лет умерла актриса театра и кино Ирина Токарчук.

Многие ее знали как участницу Джентльмен-шоу, в котором Ирина играла тетю Симу из одесской коммунальной квартиры.

Трагичную новость на личной странице в Facebook сообщил киновед и кинокритик Евгений Женин.

"Горькая новость: не стало Иры Токарчук, хорошей актрисы и многолетнего доброго друга", – написал Женин.

Позже издание Думская сообщило, что причиной смерти Ирины Токарчук стал сердечный приступ.

Ирина Токарчук - биография

Актриса дебютировала в фильме Александра Павловского Зеленый фургон. За свою творческую карьеру Токарчук сыграла в таких лентах, как 12 стульев, Эффект присутствия, Улыбка Бога, или Чисто одесская история, Дом сюрпризов, Подари мне счастье.

Огромную популярность Ирина Токарчук приобрела благодаря роли тети Симы из одесской коммунальной квартиры скетч-шоу Джентльмен-шоу.

В 2014 году Ирину Токарчук наградили почетным знаком Одесского городского головы "За заслуги перед городом".

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