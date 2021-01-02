Умер Владимир Коренев - биография, фильмография и личная жизнь актера

Владимир Коренев / кадр из фильма Человек-амфибия

Владимир Коренев умер 2 января 2021 года от последствий коронавируса COVID-19. О чем журналистам и сообщила его единственная дочь Ирина.

Владимир Коренев - биография

Владимир Борисович Коренев родился 20 июня 1940 года в Крыму, в Севастополе. Там тогда служил его отец - морской офицер и впоследствии контр-адмирал. В связи с профессией отца семья Коренев часто меня место жительства, но больше всего прожила в Таллинне (Эстония). Там Владимир Коренев окончил школу. В старших классах он регулярно играл в драмкружок, который вел артист местного театра Иван Россомахин. Из числа его участников двенадцать человек стали профессиональными артистами, в первую очередь – Лариса Лужина, Виталий Коняев, Игорь Ясулович.

Актерское образование Коренев получил в легендарном Государственном институте театрального искусства (ГИТИС) в Москве. И с 1961 года работал в Московском театре имени Станиславского.

Владимир Коренев - фильмография

На последнем курсе института Коренева утвердили на главную роль - Ихтиандра - в фильме Человек-амфибия (экранизации одноименного романа фантаста Александра Беляева). Роль сделала актера знаменитым на весь Советский Союз, принесла ему миллионы поклонниц и неофициальный титул секс-символа советского кино.

Избранная фильмография:

Свет далёкой звезды

Дети Дон Кихота

Сыны Отечества

Освобождение

Дорога в ад

Криминальный талант

В 2000-х годах Владимир Коренев активно снимался в сериалах:

Убойная сила-5;

Дети Арбата;

Слепой;

Сыщики районного масштаба;

"Последняя исповедь"

"Дар Божий"

"Орлова и Александров"

Владимир Коренев - личная жизнь

С 1961 года Владимир Коренев был женат на Алефтине Константиновой - коллеге по театру. В браке в 1966 года родилась дочь - Ирина.