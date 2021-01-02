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Умер Владимир Коренев - биография, фильмография и личная жизнь актера

2 января 2021, 13:40

Актер и звезда легендарного фильма Человек-амфибия (1961, режиссеры - В.Чеботарев, Г. Казанский) Владимир Коренев умер на 81-м году жизни.

Владимир Коренев / кадр из фильма Человек-амфибия

Владимир Коренев умер 2 января 2021 года от последствий коронавируса COVID-19. О чем журналистам и сообщила его единственная дочь Ирина.

Владимир Коренев - биография

Владимир Борисович Коренев родился 20 июня 1940 года в Крыму, в Севастополе. Там тогда служил его отец - морской офицер и впоследствии контр-адмирал. В связи с профессией отца семья Коренев часто меня место жительства, но больше всего прожила в Таллинне (Эстония). Там Владимир Коренев окончил школу. В старших классах он регулярно играл в драмкружок, который вел артист местного театра Иван Россомахин. Из числа его участников двенадцать человек стали профессиональными артистами, в первую очередь – Лариса Лужина, Виталий Коняев, Игорь Ясулович.

Актерское образование Коренев получил в легендарном Государственном институте театрального искусства (ГИТИС) в Москве. И с 1961 года работал в Московском театре имени Станиславского.

Владимир Коренев - фильмография

На последнем курсе института Коренева утвердили на главную роль - Ихтиандра - в фильме Человек-амфибия (экранизации одноименного романа фантаста Александра Беляева). Роль сделала актера знаменитым на весь Советский Союз, принесла ему миллионы поклонниц и неофициальный титул секс-символа советского кино.

Избранная фильмография:

  • Свет далёкой звезды
  • Дети Дон Кихота
  • Сыны Отечества
  • Освобождение
  • Дорога в ад
  • Криминальный талант

В 2000-х годах Владимир Коренев активно снимался в сериалах:

  • Убойная сила-5;
  • Дети Арбата;
  • Слепой;
  • Сыщики районного масштаба;
  • "Последняя исповедь"
  • "Дар Божий"
  • "Орлова и Александров"

Владимир Коренев - личная жизнь

С 1961 года Владимир Коренев был женат на Алефтине Константиновой - коллеге по театру. В браке в 1966 года родилась дочь - Ирина.

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