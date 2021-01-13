Умер Дмитрий Гусев - звезда Глухаря и Анны Карениной

Дмитрий Гусев / кадр из сериала Победители

Российский актер Дмитрий Гусев загадочно умер в Москве на Курьяновской улице в ночь на 13 января.

Как пишет РЕН ТВ, умер актер кино и сериалов Дмитрий Гусев. В момент трагедии он возвращался со съемок, которые проходили неподалеку.

Дмитрий Гусев умер при невыясненных обстоятельствах - пока что русские СМИ пишут только то, что "ему стало плохо". Причина смерти артиста пока неизвестна.

Актеру стало плохо, и во время движения автомобиля он потерял сознание, оставшись в "застрявшей машине.

Его нашли, потому что обратили внимание на "газовавшую" на месте автомашину.

Прибывшие на место медики констатировали смерть актера.

Дмитрий Гусев известен зрителям по ролям в эпизодах знаменитых в России сериалов. В 2016 году он снялся в фильме Алмазы Сталина, которые проходили в незаконно аннексированном Крыму.

Дмитрий Гусев - биография

Родился 27 февраля 1975 года в Северске Тульской области. Он увлекался "уличными танцами", и с братом они создали дует "Два веселых гуся". Их заметили, когда ему было 16, и ему предложили учиться и стать актером.

В 2001 году окончил актёрский факультет Ярославского государственного театрального института, курс Б.В. Трухачева. После этого вошел в труппу московского Театра на Юго-Западе.

На экране дебютировал в 1993 году в фильме казахского производства Абулхаир-Хан. В Глухаре сыграл Костю. В Анне Карениной - дворецкого.

Он женился на актрисе. Они вместе начинали в театре Наш мир в Северске. У пары есть сын и дочь.

Дмитрий Гусев - фильмография