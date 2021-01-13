Умер Дмитрий Гусев - звезда Глухаря и Анны Карениной

Российский актер Дмитрий Гусев умер при загадочных обстоятельствах.
Российский актер Дмитрий Гусев загадочно умер в Москве на Курьяновской улице в ночь на 13 января.
Как пишет РЕН ТВ, умер актер кино и сериалов Дмитрий Гусев. В момент трагедии он возвращался со съемок, которые проходили неподалеку.
Дмитрий Гусев умер при невыясненных обстоятельствах - пока что русские СМИ пишут только то, что "ему стало плохо". Причина смерти артиста пока неизвестна.
Актеру стало плохо, и во время движения автомобиля он потерял сознание, оставшись в "застрявшей машине.
Его нашли, потому что обратили внимание на "газовавшую" на месте автомашину.
Прибывшие на место медики констатировали смерть актера.
Дмитрий Гусев известен зрителям по ролям в эпизодах знаменитых в России сериалов. В 2016 году он снялся в фильме Алмазы Сталина, которые проходили в незаконно аннексированном Крыму.
Дмитрий Гусев - биография
Родился 27 февраля 1975 года в Северске Тульской области. Он увлекался "уличными танцами", и с братом они создали дует "Два веселых гуся". Их заметили, когда ему было 16, и ему предложили учиться и стать актером.
В 2001 году окончил актёрский факультет Ярославского государственного театрального института, курс Б.В. Трухачева. После этого вошел в труппу московского Театра на Юго-Западе.
На экране дебютировал в 1993 году в фильме казахского производства Абулхаир-Хан. В Глухаре сыграл Костю. В Анне Карениной - дворецкого.
Он женился на актрисе. Они вместе начинали в театре Наш мир в Северске. У пары есть сын и дочь.
Дмитрий Гусев - фильмография
- 1993 - Абулхаир-Хан - эпизод
- 2001 - Мусорщик - эпизод
- 2002-2008 - Загадка Старого Кладбища - Дмитрий Иванович, директор музея
- 2002 - Кодекс чести-1
- 2002 - Даже не думай - второй "химик"
- 2003 - Операция "Цвет нации"
- 2003 - Возвращение Мухтара-1 - Костя
- 2004 - Московская сага - эпизод
- 2004 - Всадник по имени Смерть - Гашкес
- 2005 - Александровский сад - эпизод
- 2006 - Кто в доме хозяин?
- 2007-2011 - Папины дочки - Хабибулин / Жора, звукорежиссёр
- 2007 - Судебная колонка - инструктор в клубе
- 2007 - Солдаты-12 - эпизод
- 2007 - Слуга Государев - русский солдат
- 2008-2009 - Рыжая - Леонид, помощник ассистента в Гнесинке
- 2008 - Счастливого пути - Парамонов, сержант ДПС
- 2008 - Монтекристо - эпизод
- 2008 - Закон и порядок: Преступный умысел -3 - адвокат
- 2008 - Десантный батя - подполковник Ребров
- 2008 - Глухарь - Костя
- 2008 - ГИБДД и т.д. - эпизод
- 2008 - Адвокат-5 - Кирилл Журбин
- 2009-2019 - Воронины - фотограф
- 2009 - Час Волкова - 3 - Михаил Борисович Персиков
- 2009 - Цепь - чиновник при сносе
- 2009 - Террор любовью - эпизод
- 2009 - Спецкор отдела расследований - эпизод
- 2009 - Солдаты-16. Дембель неизбежен - технолог
- 2009 - Подарок судьбы - эпизод
- 2009 - Палата №6 - эпизод
- 2009 - Как же быть сердцу - эпизод
- 2009 - Выхожу тебя искать - Артем
- 2010-2011 - Всё к лучшему - Аркадий
- 2010 - Псевдоним "Албанец" – 3 - эпизод
- 2010 - Полосатое счастье - Лёва
- 2010 - Кодекс чести-4 - заместитель директора
- 2010 - Зоя - лейтенант, сотрудник архива КГБ
- 2010 - Закон и порядок. Отдел оперативных расследований-4 - Григорий Шувалов
- 2010 - Достоевский - эпизод
- 2010 - Голоса - мужчина у шлагбаума
- 2011-2012 - Молодожёны - Никита Фролов
- 2011 - Чокнутая - Синявский, прокурор
- 2011 - Три дня лейтенанта Кравцова - шофер
- 2011 - Спасти мужа - Кротов, зек
- 2011 - Русская наследница - Андрей
- 2011 - Паутина-5 - Румянцев
- 2011 - Охотник - Петя
- 2011 - Метод Лавровой - Губанов, охранник
- 2011 - Мент в законе-4 - Василенко
- 2011 - Мамочки - Олег, журналист
- 2011 - Амазонки - незнакомец
- 2012-2014 - А у нас во дворе... - Андрей Рябов, бывший следователь
- 2012 - ЧС (Чрезвычайная ситуация) - Евгений, врач МЧС
- 2012 - Развод - сантехник
- 2012 - Обратная сторона Луны - Игорь Жолобов, капитан
- 2012 - Марьина роща - Звонок, чемоданный вор
- 2012 - Жизнь и судьба - Жихарев, боец дома Грекова
- 2012 - Виктория - следователь
- 2013 - Суперопер капитан Брагин (не был завершен)
- 2013 - Супер Макс
- 2013 - Склифосовский (3 сезон) - папа Коли
- 2013 - Роковое наследство - Сергей, человек Абая
- 2013 - Пропавшие без вести - Орлов, врач
- 2013 - Под прицелом - Олень
- 2013 - Пасечник - Алексей Винник, работник администрации
- 2013 - Партия для чемпионки - Девятьяров, риелтор
- 2013 - Москва. Три вокзала - Дмитрий Стругач, зять Элеоноры
- 2013 - Легальный допинг - Борис Френкель, сосед
- 2013 - Кухня (2-й сезон) - Масич, сержант полиции
- 2013 - Время дочерей - Роман Александрович Кочура, начальник службы безопасности
- 2013 - Ангел или демон - эпизод
- 2014-2017 - Физрук (все сезоны) - сосед по гаражу
- 2014 - Охота - Виктор Лоскутов
- 2014 - Любить нельзя ненавидеть - эпизод
- 2014 - Королева бандитов-2 - Леонид, браконьер
- 2014 - Весной расцветает любовь - Тимофей, помощник реставратора
- 2014 - Верь мне - Дмитрий, спонсор
- 2014 - Братья по обмену-2 - режиссёр (нет в титрах)
- 2015 - Чёрная река - Смирнов
- 2015 - Сын моего отца - Дронов, следователь
- 2015 - Профиль убийцы-2 - Дмитрий Михайлович Велотуров, следователь
- 2015 - Последний рубеж - корреспондент
- 2015 - Метод - Бергич в молодости
- 2015 - Идеальная жертва - Слава, врач
- 2015 - Эти глаза напротив - Петров, сотрудник ОБХСС
- 2015 - Господа-товарищи - пономарь
- 2015 - Вторая жизнь - Ракицкий, следователь
- 2015 - Власик. Тень Сталина - Николаев
- 2016 - Шакал - Анатолий, шофёр, сменщик Сергея
- 2016 - Учитель в законе. Схватка - Григорий Васильевич Сенин, майор
- 2016 - Осиное гнездо - Краснов, гинеколог
- 2016 - Жемчуга - Сомов
- 2016 - Ёлки 5 - Дед Мороз
- 2016 - Выйти замуж за Пушкина - папарацци (нет в титрах)
- 2016 - Второе зрение - Александр Андреев, охранник
- 2016 - Алмазы Сталина
- 2017 - Тот, кто читает мысли - Вишняк, следователь
- 2017 - По ту сторону смерти - Дмитрий, патологоанатом
- 2017 - Победители - Гриша Разин
- 2017 - Неизвестный - Разгулов, юрист центра помощи
- 2017 - Любовь по приказу - Александр Арсеньев, режиссёр
- 2017 - Круговорот - эпизод
- 2017 - Доктор Анна - Пантелеев, старший лейтенант, начальник конвоя
- 2017 - Демон революции - Шульгин, депутат Государственной думы
- 2017 - Анна Каренина - Лаврентий, дворецкий
- 2018 - Скорая помощь - Паршин
- 2018 - Семь пар нечистых - штурман
- 2018 - Прощаться не будем (Never Say Goodbye) - Юхтин, церковный сторож
- 2018 - От ненависти до любви - Ефим, муж Тамары
- 2018 - Двойная жизнь - Чернов, подручный Тотунашвили
- 2018 - Гранд - эпизод
- 2018 - В отражении тебя - адвокат
- 2019 - Фантом - эпизод
- 2019 - Скорая помощь-2 - Паршин
- 2019 - Московские тайны. Проклятие Мастера
- 2019 - Заложники - Лунёв, капитан полиции
- 2020 - Нож в сердце - Сергеев
- 2020 - Поздний срок - Колесников
- 2020 - Перевал Дятлова