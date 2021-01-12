В Черновцах нашли мертвым известного рок-музыканта

Умер лидер группы Салават Юлаев / molbuk.ua

В Черновцах умер рок-музыкант и лидер группы Салават United Виталий Сандул.

Как сообщает Obozrevatel ночью, 12 января, в полицию обратился житель Черновцов, который сообщил, что обнаружил на улице тела двух мужчин без признаков жизни. Известно, что один из них умер в карете скорой медицинской помощи.

В полиции заявили, что причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы. Однако друзья Сандула сообщили, что музыкант и его товарищ погибли, вероятно, от переохлаждения.

Читайте такжеУмер актер-звезда Вечного зова и Большой перемены

Виталий Сандул был лидером группы Салават Юлаев, впоследствии группу переименовали в Салават United.

Рок-группа была создана в 1992 году, команда неоднократно принимала участие в концертах и ​​фестивалях в Черновцах, Киеве и Одессе.

Напомним, ранее Главред сообщал: