Алек Болдуин стал папой в седьмой раз

Алек Болдуин с дочкой / Reuters

Алек и Хилария Болдуин стали родителями в шестой раз спустя полгода после рождения пятого сына. Пол ребенка пока неизвестен

Но Хилария уже поделилась в Instagram фото, на котором рядом с нею не пять детей, а шесть.

"7", - подписала она изображение вместе со смайликом в виде сердца.

Сейчас пара уже воспитывает семилетнюю Кармен, пятилетнего Рафаэля, четырехлетнего Леонардо, двухлетнего Ромео и малыша Эдуардо.

А в 2019 году супруга актера откровенно рассказала о том, что пережила выкидыш, а потом через пару месяцев снова потеряла ребенка.

Но уже через полгода, в 2020-м, семья поделилась радостной новостью: Хилария снова была беременна и в этот раз все прошло гладко.

У Алека также есть 25-летняя дочь Айрлэнд Болдуин от его бывшего брака с актрисой Ким Бейсингер.

Ранее украинский телеведущий Андрей Джеджула стал отцом второй раз - его новая жена Юлия родила их первого ребенка. У них уже есть дети от первых браков.