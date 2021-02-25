Андрей Джеджула стал отцом второй раз

Андрей Джеджула / Instagram

Украинский актер театра и кино, телеведущий Андрей Джеджула и Юлия Джеджула стали родителями. Для них это первый совместный ребенок, но от предыдущих браков у них есть дочь и сын.

Пара опубликовала трогательные фото с дочкой из роддома, раскрыла имя и рост и вес девочки сразу после рождения.

"Сегодня рано утром, в 6:48 я во второй раз стал папой!⠀Вес: 3840, рост 55! Добро пожаловать, наша малышка, Адель! Прочувствовал все от первой схватки моей жены и до первого вздоха моей доченьки! Валимся с ног!", - написал Андрей, и оставил геотеги частного роддома, где проходили совместные роды.

Андрей и Юлия Джеджула стали родителями / Instagram

Андрей и Юлия Джеджула стали родителями / Instagram

Андрей и Юлия Джеджула стали родителями / Instagram

"Это любовь", - подписала свое фото с дочкой Юлия Джеджула.

Андрей и Юлия Джеджула стали родителями / Instagram

Друзья и поклонники засыпали их поздравлениями и трогательными пожеланиями родителям и новорожденной дочке.

Как ранее сообщал Главред, Анатолий Анатолич готовится стать отцом третий раз.