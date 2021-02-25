УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Андрей Джеджула стал отцом второй раз

25 февраля 2021, 10:38

Беременная жена Андрея Джеджулы родила ему дочь и показала фото из роддома.

Андрей Джеджула
Андрей Джеджула / Instagram

Украинский актер театра и кино, телеведущий Андрей Джеджула и Юлия Джеджула стали родителями. Для них это первый совместный ребенок, но от предыдущих браков у них есть дочь и сын.

Пара опубликовала трогательные фото с дочкой из роддома, раскрыла имя и рост и вес девочки сразу после рождения.

"Сегодня рано утром, в 6:48 я во второй раз стал папой!⠀Вес: 3840, рост 55! Добро пожаловать, наша малышка, Адель! Прочувствовал все от первой схватки моей жены и до первого вздоха моей доченьки! Валимся с ног!", - написал Андрей, и оставил геотеги частного роддома, где проходили совместные роды.

Андрей и Юлия Джеджула
Андрей и Юлия Джеджула стали родителями / Instagram
Андрей и Юлия Джеджула
Андрей и Юлия Джеджула стали родителями / Instagram
Андрей и Юлия Джеджула
Андрей и Юлия Джеджула стали родителями / Instagram

"Это любовь", - подписала свое фото с дочкой Юлия Джеджула.

Андрей и Юлия Джеджула
Андрей и Юлия Джеджула стали родителями / Instagram

Друзья и поклонники засыпали их поздравлениями и трогательными пожеланиями родителям и новорожденной дочке.

Как ранее сообщал Главред, Анатолий Анатолич готовится стать отцом третий раз.

Андрей Джеджула новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Андрей Джеджула стал отцом второй раз». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Голая супермодель после душа забыла прикрыться полотенцем на горячем фотоГолая супермодель после душа забыла прикрыться полотенцем на горячем фото "Хороша!": Монеточка без трусиков показала откровенное фото"Хороша!": Монеточка без трусиков показала откровенное фото Умерла Екатерина Градова - радистка Кэт из фильма 17 мгновений весныУмерла Екатерина Градова - радистка Кэт из фильма 17 мгновений весны Известного российского актера выдворили из Украины и запретили въездИзвестного российского актера выдворили из Украины и запретили въезд В России от рака умер звезда Улицы разбитых фонарейВ России от рака умер звезда Улицы разбитых фонарей
Следующий материал

Последние новости

12:14
Попытка военного переворота и новый кризис в Армении: что происходит в Ереване
12:04
Дэвид Финчер снимает фильм Убийца с Майклом Фассбендером
12:00
Гороскоп на 26 февраля для всех: деловой рост, ложная гордыня и запрет на алкоголь Видео
11:23
В Киеве врачи из COVID-отделения отказываются вакцинироваться от коронавируса Видео
11:18
Сериал Локи 2021 получил новую дату выхода Видео
Реклама
10:44
В Одессе живодерка выбросила кота с десятого этажа и добила ножом Видео
10:40
Детокс-вода для здоровья: польза и мифы Видео
10:38
Андрей Джеджула стал отцом второй раз
10:23
Вакцинация в Киеве началась: стало известно, кто первым получил укол Видео
10:03
СМИ узнали о возвращении "каналов Медведчука" под брендом телеканала из Львова Видео
09:58
Вакцинация в Украине от COVID-19: назван регион-лидер Видео
09:58
В Днепре военные угрожали и "травили" школьников, просивших перейти на украинский Видео
09:54
Огурец: семь удивительных преимуществ для здоровья Видео
09:39
Гороскоп на 25 февраля для всех: любовное предательство и запретные покупки Видео
09:30
Эксперт назвал нарушения при регистрации вакцины CoviShield в Украине Видео
08:48
В Украине подскочило число больных коронавирусом: заражены сотни медиков Видео
08:39
Байден отменил очередной резонансный указ Трампа Видео
08:35
Кулебины фантазии: почему Украине пока не "светит" энергорынок ЕС мнение
08:10
Министр назвал причину подорожания продуктов и сказал, чего ожидать Видео
07:44
Какими продуктами можно убрать авитаминоз и укрепить иммунитет Видео
Реклама
07:37
В Киеве температура превысит +10 градусов – синоптик Видео
07:15
"Сладость": спортивная блогерша бесстыже показала интимные фото Фото
06:58
США не доверяют Европе и будут переформатировать Украину сами мнение
06:57
Вакцинация в Украине: где уже делают уколы, и как себя чувствуют первые привитые Видео
06:34
В моду на весну-лето входит total black: одежда, которую мы должны полюбить Фото Видео
06:02
Эксперт объяснил, почему Лукашенко не согласился на присоединение Беларуси к России Видео
05:43
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
05:30
Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост Видео
05:01
Почему народными средствами нельзя лечить простуду Видео
04:25
Самый красивый маникюр весна 2021 и френч весенний Фото
03:50
Дипломат оценил шансы на телефонные переговоры Зеленского и Байдена Видео
03:09
Сухость во рту может быть симптомом пожизненного заболевания Видео
02:42
В Украине поменяли тарифы на мобильную связь Видео
02:13
"Губки бантиком": Аделина Дели свела с ума в одном только БДСМ-наряде Фото
01:06
В Украину на выходных нагрянет резкое похолодание Видео
00:56
Какой алкоголь полезен для здоровья - ответ ученых Видео
00:38
Врач назвала продукты, которые вызывают прыщи на лице Видео
00:19
День Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 25 февраля, а что нужно Видео
24 февраля, среда
23:55
Лига Чемпионов - Манчестер Сити вынес Боруссию М, а Реал домучил Аталанту Фото Видео
23:51
Динамо и Шахтер неожиданно обменялись любезностями перед матчами Лиги Европы Видео
Реклама
23:45
Мечты о возвращении в Вайс-Сити. Все слухи и домыслы о GTA VI
22:58
Спасатели предупредили киевлян об ухудшении погодных условий Видео
22:45
Зеленский сделал резкое заявление в адрес Северного потока-2 Видео
22:33
Кабмин значительно ужесточил правила перевозки детей в автомобилях
22:21
"Официально лучшие в постели": сексперты рассказали, какие мужчины всегда на высоте Видео
22:05
Минздрав обнародовал карту бесплатных пунктов тестирования на COVID-19 Видео
22:00
Фолиевая кислота: какие симптомы указывают на ее дефицит Видео
21:50
В ЕС назвали сроки введения новых санкций против России Видео
21:37
Раздражение горла: опасные причины неприятного состояния Видео
21:23
"Слуги народа" резко высказались об акциях протеста в поддержку Стерненко
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять