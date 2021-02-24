Анатолий Анатолич готовится стать отцом третий раз

Анатолий Анатолич / instagram.com/anatoliyanatolich/

Звезда телевидения и знаменитый интервьюер Анатолий Анатолич показал трогательное фото, которым сообщил о скором пополнении в семье.

Анатолий Анатолич показал в своем Instagram семейное фото из Маями, на котором запечатлел всех членов своей семьи, и даже еще нерожденного.

"На этом фото нас пятеро. Заметили? Всех целую и обнимаю. Я счастлив", - пишет он под фото.

Анатолий Анатолич / instagram.com/anatoliyanatolich/

В то же время, жена Анатолия Юлия Бойко опубликовала такое же фото, и призналась, что находится уже на 20-той неделе беременности.

"Все лучшее, что с нами происходило, связано с рождением детей! Они делают нашу жизнь наполненной, живой, целеустремленной, планируемой, веселой, полной событий и эмоций. Совсем скоро нас будет пятеро!", - говорит она,и признается, что они все счастливы.

Пару уже успели поздравить многие звезды шоу бизнеса. У Анатолия и Юлии уже есть двое детей - 10-летняя Алиса и 8-летняя Лолита.

Как ранее сообщал Главред, Виктор Павлик и Катерина Репяхова раскрыли пол своего будущего ребенка.

До этого девушка Макса Михайлюка Даша Хлыстун призналась, когда у нее срок рожать.