Девушка Макса Михайлюка призналась, когда ей рожать

Дарья Хлыстун и Макс Михайлюк / instagram.com/dasha_khlystun_/

Пилот Макс Михайлюк, который не нашел себе пару на шоу Холостяк 2020, встретил Дашу Хлыстун еще до окончания проекта на ТВ. Спустя чуть менее года после начала отношений, Дарья Хлыстун готовится родить Максу первенца.

Как сообщает Хлыстун в своем Instagram, она будет рожать через 10 недель.

"Исходя из чаще задаваемых вопросов) подумала, а чего собственно с вами не поделиться тем, какой срок) ведь мне то уже рожать скоро - пузожителю почти 32 недели. ... и мое любимое фото кстати", - пишет девушка.

Дарья Хлыстун и Макс Михайлюк / instagram.com/dasha_khlystun_/

В комментариях ее поздравляют, и расспрашивают про беременность.

"Очаровательные. Даш, сразу на первом УЗИ узнали что доча будет? У меня доча, ох и долго не показывалась на УЗИ. В апреле нам 4 года))", - "Спасибо большое. Не сразу - нам изначально сказали что будет мальчик".

Напомним, что Макс первый написал Даше Хлыстун - еще 20 мая 2020 года. После этого завязались их отношения, которые скоро принесут им дочку.

Ранее Даша Хлыстун заявила, что Макс Михайлюк женился на ней, и она его жена.

Максим сообщил о беременности Дарьи и пополнении в своей семье трогательными фото.