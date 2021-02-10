Стало известно, где Холостяк Макс познакомился с молодой женой

Макс Михайлюк и Дарья Хлыстун / instagram.com/flymax305/

Участник 10 сезона шоу Холостяк, Макс Михайлюк раскрыл свои отношения с Дашей Хлыстун, от которой у него скоро будет ребенок.

Отвечая на множество вопросов об интригующих подробностях, Даша Хлыстун приняла решение написать большой пост, в котором раскрыла подробности.

"Я решила написать в очередной раз, но уже в пост. Так вот, с Максом у нас не было любви с первого взгляда, как там в фильмах показывают. Хотя он утверждает что было, но нет, вообщем. Познакомились мы через Инстаграм) как и большинство людей)", - рассказала она в Instagram.

Она рассказала, что как раз закончила серьезные отношения и искала с кем развлечься, не развивая серьезных отношений.Читайте такжеМаксим из Холостяка на СТБ женился на своей беременной девушке

"На тот момент, я пришла к тому, что хочу побыть "холостячкой" и не нырять обратно в омут любви. У меня закончились отношения, в которых я пробыла больше двух лет. - говорит Хлыстун. - Где полностью выгорела. И мне вот меньше всего, хотелось обратно каких-то всех этих качель. Макс, был в активном поиске, и вроде как бы тоже не рассчитывал начать серьёзные отношения".

Даша Хлыстун / instagram.com/dasha_khlystun_/

Она подтвердила, что их роман начался еще до завершения Холостяка на ТВ: "20-го мая, а это день когда он мне написал, наши там планы о "холостяцкой" жизни были нарушены. Признаюсь честно, я увидев одну фотографию в профиле Максима решилась ему ответить. Мы немного пообщались и через неделю уже увиделись лично".

Девушка приехала ради Максима из родного Днепра, и первое свидание затянулось на несколько дней, пока Максим не приехал за девушкой в Днепр сам.

"Вот я и влюбилась капец - мы каждый день были вместе, много обсуждали, смеялись. Помню сидим, он говорит с парнем который был тогда с нами, а у меня уже бабочки во всю в животе порхают. Меня так сильно переполняло это чувство, что я отошла набрать подругу, потому как понимала "надо срочно с кем-то поделиться, иначе тресну". Самому Максу я уже призналась через пару дней", - вспомнила модель.

Напомним, Максим сообщил о беременности Дарьи и пополнении в своей семье трогательными фото.

На шоу Холостяк он выбрал Дашу Улянову, но роман Макса и Даши не продлился долго, так как девушку не устраивало, что Макс во время шоу имел интимную связь с участницами.