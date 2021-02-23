Виктор Павлик и Катерина Репяхова раскрыли пол ребенка трогательным видео

Катерина Репяхова / Instagram

Катерина Репяхова и Виктор Павлик Ждут ребенка, и на днях отправились в роддом, чтобы на УЗИ определить его пол.

Катерина Репяхова призналась в своем Instagram, что они решили соблюдать традицию и долго не узнавали, кто у них родиться. А когда сделали УЗИ, то девушку дома ждал нетрадиционный сюрприз.

"Я была настолько шокирована, что стояла как вкопанная, когда увидела цвет шариков. А за пол часа до открытия коробки я просто плакала пол часа. Без остановки. И не могла взять себя в руки. Это точно самый волнительный момент в моей жизни", - рассказала Катерина.

Виктор Павлик и Катерина Репяхова узнали пол ребенка / кадр из видео

После УЗИ они приехали домой, где стояла коробка с надписью "Мальчик или девочка?". У них был самый трогательный момент, когда Виктор открывал коробку - вверх взлетели воздушные шарики.

Катерина призналась, что они хотели мальчика, но она подозревала, что будет девочка. Но шарики, которые полетели в воздух, были синего цвета, что очень обрадовало будущих родителей.

"Я хотела в этот день быть только с мужем вдвоём. Для меня это было очень важно. А на следующей день эту же коробку мы открыли для родных", - рассказала она.

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