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Виктор Павлик и Катерина Репяхова раскрыли пол ребенка трогательным видео

23 февраля 2021, 10:39

Украинский певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова рассекретили пол своего ребенка трогательным ивентом.

Катерина Репяхова
Катерина Репяхова / Instagram

Катерина Репяхова и Виктор Павлик Ждут ребенка, и на днях отправились в роддом, чтобы на УЗИ определить его пол.

Катерина Репяхова призналась в своем Instagram, что они решили соблюдать традицию и долго не узнавали, кто у них родиться. А когда сделали УЗИ, то девушку дома ждал нетрадиционный сюрприз.

"Я была настолько шокирована, что стояла как вкопанная, когда увидела цвет шариков. А за пол часа до открытия коробки я просто плакала пол часа. Без остановки. И не могла взять себя в руки. Это точно самый волнительный момент в моей жизни", - рассказала Катерина.

Виктор Павлик и Катерина Репяхова узнали пол ребенка
Виктор Павлик и Катерина Репяхова узнали пол ребенка / кадр из видео

После УЗИ они приехали домой, где стояла коробка с надписью "Мальчик или девочка?". У них был самый трогательный момент, когда Виктор открывал коробку - вверх взлетели воздушные шарики.

Катерина призналась, что они хотели мальчика, но она подозревала, что будет девочка. Но шарики, которые полетели в воздух, были синего цвета, что очень обрадовало будущих родителей.

"Я хотела в этот день быть только с мужем вдвоём. Для меня это было очень важно. А на следующей день эту же коробку мы открыли для родных", - рассказала она.

Как ранее сообщал Главред, девушка Макса Михайлюка Даша Хлыстун призналась, когда у нее срок рожать.

Виктор Павлик новости шоу бизнеса Екатерина Репяхова
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