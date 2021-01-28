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Алена из дуэта TamerlanAlena дважды теряла детей

28 января 2021, 15:16

Певица Алена воспитывает 7-летнего сына. Но она призналась, что потеряла двоих детей во время беременности.

Омаргалиева Алена
Алена из дуэта TamerlanAlena/ instagram.com/omargalieva.alena/

Участница дуэта TamerlanAlena Алена потеряла двоих детей, так как плод замирал на ранних стадиях беременности.

Как сообщила Alena в комментарии проекту Зірковий Шлях, после рождения сына Тимура она дважды была беременна.

Елена Омаргалиева впервые забеременела накануне свадьбы с коллегой Тамерланом, которую пара сыграла летом 2013 года. Уже в январе следующего года у новоиспеченных супругов родился первенец Тимур.

Вторая беременность в 2017 году не продлилась долго. Она потеряла долгожданного ребенка на раннем сроке. У звездной пары могла родиться девочка.

"На раннем сроке у меня замер плод. Мы были шокированы, для нас это был удар. Уже можно было определить даже, кто это был. То есть, нам сказали, что это девочка", - рассказала она в комментарии.

После потери ребенка Елена Омаргалиева обследовалась у специалистов, однако ни один врач не смог объяснить причину замершей беременности. У Алены началась депрессия, и дуэт временно прекратил деятельность.

Уже летом 2019 года солистка группы TamerlanAlena забеременела снова, а на третьем месяце плод замер.

"Мне врач говорит: "Я не вижу сердцебиения, плод замер буквально вчера". Боже, у меня слезы градом", – впервые призналась исполнительница.

Несмотря на это, Тамерлан и Алена верят, что все же станут родителями во второй раз, а у сына Тимура появится сестренка или братик.

Зірковий шлях TamerlanAlena рассказала о потере ребенка:

Напомним, что жена Холостяка Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала, как заболела коронавирусом во время беременности.

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