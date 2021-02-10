Алина Гросу сообщила о трагедии в семье

Алина Гросу / Instagram

Певица Алина Гросу поделилась с поклонниками своей печалью - у нее умерла бабушка. Девушка виделась с ней всего месяц назад, и никто не ожидал такой трагедии.

Гросу опубликовала в Instagram трогательное видео с бабушкой, где та засыпает бабушку теплыми словами и целует: "Это моя любимая Надя, моя хорошая, моя красивая".

"Только что узнала...Всего лишь месяц прошёл, с того момента, как мы виделись.. ну как так..Будем помнить навсегда...", - пишет Алина.

"Сил вашей семье, это большое горе, сама не давно пережила потерю, понимаю ваши чувства",

"Мои соболезнования... Бабушки - самое дорогое, что есть в жизни. С их уходом всегда ощущение, что потерял что-то очень важное.. Крепись, Алиночка.."

"Самые любимые люди...уходят. Соболезную Вам... Держитесь",

"Дуже важко прощатись з близькими , співчуваю",

Напомним, что на прошлой неделе умер знаменитый канадский актер Кристофер Пламмер - ему был 91 год.