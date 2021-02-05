В 1970 году исполнил роль герцога Артура Веллингтона в исторической драме Сергея Бондарчука Ватерлоо.
На 92-м году жизни умер канадский актер Кристофер Пламмер, сообщает Deadline со ссылкой на членов его семьи.
На его счету – десятки фильмов, в том числе трагикомедия "Начинающие", за роль в которой Пламмер получил премию Оскар.
Он снялся в таких фильмах:
- "Звуки музыки",
- "Возвращение Розовой пантеры",
- "12 обезьян",
- "Свой человек",
- "Игры разума",
- "Сокровище нации",
- "Воображариум доктора Парнаса",
- "Последнее воскресение",
- "Начинающие",
- "Девушка с татуировкой дракона"
- "Все деньги мира".
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Автор: Екатерина Трохимчук