Умер Кристофор Пламмер

На 92-м году жизни умер канадский актер Кристофер Пламмер, сообщает Deadline со ссылкой на членов его семьи.

На его счету – десятки фильмов, в том числе трагикомедия "Начинающие", за роль в которой Пламмер получил премию Оскар.

Он снялся в таких фильмах:

"Звуки музыки",

"Возвращение Розовой пантеры",

"12 обезьян",

"Свой человек",

"Игры разума",

"Сокровище нации",

"Воображариум доктора Парнаса",

"Последнее воскресение",

"Начинающие",

"Девушка с татуировкой дракона"

"Все деньги мира".

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