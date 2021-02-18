Андрей Мягков - биография, фильмография и личная жизнь

Популярность Мягкову принесла роль Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!". С тех пор без этой киноленты не обходится ни один новый год.
В четверг, 18 февраля, в Москве на 83-м году жизни умер Андрей Мягков - актер театра и кино, режиссер, Народный артист России.
О смерти артиста сообщила пресс-служба МХТ имени А.П. Чехова, в котором он служил. Известно, что Мягков умер у себя дома. По некоторым данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Его нашла дома супруга - актриса Анастасия Вознесенская. Артист был без сознания и скончался до приезда врачей.
Андрей Мягков - биография
Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, пережил блокаду. По настоянию отца окончил Ленинградский химико-технологический институт и даже работал в Институте пластических масс.
Юный Мягков участвовал в любительских спектаклях. На одном из них оказался педагог Школы-студии МХАТ, который и предложил Андрею попробовать себя в актерском мастерстве. Мягков с легкостью прошел вступительные испытания и попал на курс легендарного советского актера Василия Маркова.
После окончания театрального в 1965 году молодого актера приняли в московский театр Современник. В том же году впервые снялся в кино – он сыграл роль дантиста Чеснокова в комедии Похождения зубного врача.
В 1973 году Мягкова пригласили играть в фильме Большая перемена. Ему предложили роль Нестора Петровича, но актер поставил условие, что учителя Светлану Афанасьевну должна сыграть его жена. Режиссер ему отказал, а роль получил Михаил Кононов.
Знаковая роль Жени Лукашина в Иронии судьбы
Первые кинороли не приносили Мягкову славу, и он продолжал демонстрировать драматический талант со сцены театра. Популярность пришла после роли Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!".
Интересно, что Иронию судьбы сначала не хотели пускать на экраны, считая, что фильм пропагандирует пьянство и супружескую измену, но тут вмешался сам Брежнев. Генсеку фильм понравился, и он лично дал разрешение на его показ.
В 1977 году новогодняя комедия режиссера Эльдара Рязанова получила Государственную премию Советского Союза, и с тех пор без нее нее обходится ни один канун нового года в странах постсоветского пространства.
К слову, сам Мягков иногда говорил, что роль Лукашина испортила ему карьеру: его все стали считать слабохарактерным алкоголиком, хотя он не любил спиртное и не выносил баню.
Андрей Мягков - фильмография:
После успеха Иронии судьбы Мягков снялся в фильмах:
- Служебный роман;
- Гараж;
- Жестокий романс;
- Братья Карамазовы;
- Кувырок через голову;
- На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди;
- Ирония судьбы. Продолжение.
Призы и награды
- Государственная премия СССР (1977) — за роль Лукашина в фильме Ирония судьбы, или С лёгким паром!;
- Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1979) — за роль Новосельцева в фильме Служебный роман;
- Орден Почёта (8 июля 1998);
- Орден За заслуги перед Отечеством IV степени (1 сентября 2003);
- Театральная премия Чайка (2004) в номинации за сценическое партнерство Двойной удар в спектакле МХТ Мещане (с Аллой Покровской);
- Благодарность Президента Российской Федерации (23 июня 2008).
Кроме того, Мягков работал в школе-студии МХАТ, был судьей в КВН, поставил несколько пьес как режиссер. Написал несколько книг, по одной из них даже сняли сериал. Увлекался живописью и рисовал портреты своих коллег.
Андрей Мягков - жена
В 1963 году Мягков женился на актрисе Анастасии Вознесенской. Детей у пары не было. Они объясняли в интервью, что в молодости они полностью себя посвящали работе и не было времени ни на что другое. По словам Вознесенской, у них с мужем множество приемных детей – ученики, студенты, в которых они вложили немало сил, терпения и любви.
Пара вела очень уединенный образ жизни, почти не появлялись на публике. В 2018 году в узком кругу они отметили 55-летие супружеской жизни.
Мягков говорил, что Анастасия - его главная и единственная муза, которая всегда вдохновляла его на безумные поступки.
Андрей Мягков - здоровье
В 2009 году Мягков пережил две операции на сердце, ему удалили тромб и заменили сердечные клапаны. По предварительным данным, Мягков скончался от острой сердечной недостаточности.
Андрей Мягков про Украину
Мягков активно поддерживал Украину. Он был один из первых, кто выступил против действий Кремля в ныне оккупированном Крыму. Мягков поставил свою подпись в альтернативном списке – в поддержку Украины.
Артист говорил, что будущее Украины зависит не только от власти, но и от самих ее жителей. Он призывал украинцев держаться вместе, не допускать агрессии и сохранять мир.
"Я желаю всем украинцам и с той, и с другой стороны стоящим, только мира. Для этого нужны воля, ум, выдержка и любовь к ближнему своему. Я желаю и даже прошу, умоляю решить все мирным путем. Умоляю", – говорил Мягков.