Ани Лорак попрощалась с Украиной необычным способом

Ани Лорак / Instagram

Певица Ани Лорак прилетела в Киев в январе 2021 года, и призналась, что Киев - ее любимый город. Тем не менее, после аннексии Крыма и начала агрессии РФ на Донбассе, она работает и живет в России.

Как сообщает издание Teleprogramma pro, 42-летняя Ани Лорак встречала Новый год в столице Украины вместе с девятилетней дочкой Софией от предыдущего брака с турецким бизнесменом Маратом Налчаджиоглу.

"Они не только отпраздновали наступление 2021 года, но и много гуляли, играли в зимние игры, наслаждаясь каникулами", - говорится в сообщении.

Ани Лорак прилетела также для концерта - она публиковала в своем Instagram фото в серебристом блестящем платье, и намекнула, что готовится к выступлению. Где именно пела Ани Лорак - пока что неизвестно.

Также она опубликовала фото со съемок старого клипа с Аланом Бадоевым, чем спровоцировала слухи о расставании с новым бойфрендом Егором Глебом.

Вечером 24 января Ани Лорак улетела из Киева, и записала странные видео, которые опубликовала в сториз - пустые терминалы, пустой аэропорт, и почти пустой самолет. Все видео она сняла без звука, и украинские СМИ предположили, что так она попрощалась с Киевом.

Ани Лорак попрощалась с Киевом: