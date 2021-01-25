Ани Лорак попрощалась с Украиной необычным способом

Певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, кратковременно посетила Украину в 2021 году, и запечатлела возвращение в Москву необычным образом.
Певица Ани Лорак прилетела в Киев в январе 2021 года, и призналась, что Киев - ее любимый город. Тем не менее, после аннексии Крыма и начала агрессии РФ на Донбассе, она работает и живет в России.
Как сообщает издание Teleprogramma pro, 42-летняя Ани Лорак встречала Новый год в столице Украины вместе с девятилетней дочкой Софией от предыдущего брака с турецким бизнесменом Маратом Налчаджиоглу.
"Они не только отпраздновали наступление 2021 года, но и много гуляли, играли в зимние игры, наслаждаясь каникулами", - говорится в сообщении.
Ани Лорак прилетела также для концерта - она публиковала в своем Instagram фото в серебристом блестящем платье, и намекнула, что готовится к выступлению. Где именно пела Ани Лорак - пока что неизвестно.
Также она опубликовала фото со съемок старого клипа с Аланом Бадоевым, чем спровоцировала слухи о расставании с новым бойфрендом Егором Глебом.
Вечером 24 января Ани Лорак улетела из Киева, и записала странные видео, которые опубликовала в сториз - пустые терминалы, пустой аэропорт, и почти пустой самолет. Все видео она сняла без звука, и украинские СМИ предположили, что так она попрощалась с Киевом.
Ани Лорак попрощалась с Киевом:
- Как ранее сообщал Главред, Ани Лорак, которая долгое время живет и работает в России, показала фото с прогулки в центре Киева.
- Напомним, украинская певица Ани Лорак уже более шести лет постоянно проживает в России, но как-то призналась, что часто приезжает в Украину к родственникам.