"Прогулка по любимому Киеву": Ани Лорак вернулась из России

Ани Лорак / Instagram

Артистка Ани Лорак после 2014 года переехала жить и работать в Россию, лишь изредка прибывая в Украину на концерты. Теперь она опубликовала в своем Instagram фото с одной из улиц центра столицы Украины.

Ани Лорак в кожаных брюках, дутой курточке и сапогах на каблуке позировала на Крещатику возле магазина Gucci.

Девушка прибыла в Киев по каким-то своим делам, которые не стала рассекречивать поклонникам.

"Ох и мороз сегодня. Но прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась. Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным", - пишет она в своем Instagram, и добавляет фото геотег - Kyiv, Ukraine.

Ани Лорак / Instagram

Ани Лорак / Instagram

Пользователи Сети по-разному отреагировали на приезд Ани Лорак - он полного признания в любви и просьб о концертах до оскорблений на политической основе.

"Самая лучшая певица", "Красавица. Хорошего вечера!",

"Жаль что нет концертов ваших в Киеве", "Как нет концерта а в шоу (маска),в костюме! По-любому участвует в этом шоу;)!!!",

"Каролина, вы такая красивая. В Киеве очень красиво", "С приездом в Киев, Каролиночка!)) Приезжайте чаще!))",

"Вам же було соромно за Україну, ви ж зрадили її, а тепер повертаєтесь в "любимый город Киев"?",

"А Mонатіку з Ротару було не соромно на Пісню Року у Москву їздити? А Maruv, Аліна Гросу, Макс Барскіх?", "Монатік не казав , що йому соромно за свою країну. Так само як Ротару,Аліна Гросу, Макс Барських, Maruv вони просто їздили з концертами",

"Когда это было ? Запрет на въезд в Украину разве отменили?"

Напомним, украинская певица Ани Лорак уже более шести лет постоянно проживает в России, но как-то призналась, что часто приезжает в Украину к родственникам.