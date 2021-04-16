Белорусский суд принял решение по делу Тимы Белорусских

Тима Белорусских / Instagram

В Минске окончилось судебное заседание по делу певца Тимы Беларусских, которого поймали с наркотиками в клубе.

Как сообщает телеграм-канал Mash, суд приговорил Тиму Белорусских к двум годам "домашней химии" и "домашнего ареста".

Осужденного ставят на учет в уголовно-исполнительной инспекции, ему запрещено употреблять даже слабоалкогольные напитки.

На протяжении всего срока его посещает милиция, после 19:00 он обязан находиться дома.

Можно ходить на работу или учебу, но маршрут строго ограничен. Краткосрочный выезд в другой населенный пункт возможен только с разрешения уголовно-исполнительной инспекции

Тима Белорусских прокомментировал свой приговор по делу о хранении наркоты.

"Я стал сильнее и начну новую жизнь", - процитировал его телеграм-канал Lifeshot.

Напомним, после того, как певец признал свою вину, его отпустили под залог.

Тиму Беларуских еще вначале 2021 года попался в клубе с 2 кг наркотиков. Спустя три месяца следствия музыкант признал свою вину.