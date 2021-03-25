Тима Белорусских признал свою вину в деле с наркотиками

Тима Белорусских / Instagram

Тима Белорусских сознался в деле по хранению и употреблению наркотиков, которое против него открыли Беларуси более 3 месяцев назад.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Тима Белорусских рассказал о сообщнике.

Сообщник арестован, а певец признал свою вину. По данным белорусской прокуратуры, друзья закупались в даркнете гашишом, а в день задержания курили его в игровом клубе в Минске.

При обыске у ребят действительно нашли еще и 0,0375 грамм амфетамина. Белорусских отпустили под залог, а сообщник отправлен в СИЗО. Оба ждут суда, каждому грозит до 5 лет.

Кто такой Тима Белоруских

Тима Белорусских - белорусский певец и автор песен. Сольную карьеру начал в 2017 году. Получил известность в 2018 году с песней Мокрые кроссы, за которую получит премию ЖАРА Music Awards в номинации Хит года.

Затем вышла песня Незабудка, тоже ставшая хитом.

Как ранее сообщал Главред, Тима Белорусских отрицал свою причастность к делу с наркотиками, заявил, что все это - фейк.

Тем не менее, белорусским СМИ еще в январе 2021 года разослали доказательства задержания Тимы Белорусских.

В отношении артиста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси.