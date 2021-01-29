В сети распространяют доказательства ареста Тимы Белорусских

Тима Белорусских / Instagram

Днем 29 января появилась информация о том, что популярного белорусского репера Тиму Белорусских задержали за хранение дома 2 килограмм наркотиков.

Как сообщают российские и белорусские интернет-СМИ, репера задержали 10 января после обыска дома. Там нашли 2 кг гашиша.

По другой версии, Тиму Белорусских задержали в клубе, а потом провели обыск.

Сам репер все опровергает, и записал обращение в сториз.

Сторонники версии задержания опубликовали фото рэпера в здании полицейского управления и "слили" интервью с его представителем, на котором, женщина говорит: "Мы можем подтвердить, что это правда, но никаких комментариев не даем".Читайте такжеТима Белорусских задержан с наркотиками - реакция рэпера

Белорусские телеграм-каналы пишут, что Тима Белорусских подозревается по ч1 ст 328 УК РБ. Задержан был в одном из клубов Минска. Ни о каких 2 кг гашиша речи не было. Он сейчас освобождён под залог.

Тима Белорусских опровергает арест в Миске:

Тима Белорусских дома и опровергает все слухи.