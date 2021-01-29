Тима Белорусских задержан с наркотиками - реакция рэпера

Тима Белорусских / instagram.com/timabelorusskih/

Исполнителя Тиму Белорусских задержали с двумя кг гашиша в Минске.

Как сообщает телеграм-канал Mash, рэпер под домашним арестом.

Тиму Белорусских могут осудить до 5 лет заключения по ст 328 УК, за хранение наркотиков.

Рэпер держал гашиш прямо у себя дома. Как он сообщил правоохранителям - сбыт не планировал, а держал для себя и друзей.

Сообщается, что с проверкой пришли к рэперу по анонимной наводке. 10 января Тиму Белорусских задержали, 12-го был арест. О чем стало известно только сейчас, когда Белорусских оказался под домашним.

Певец уже отреагировал на новости, и записал обращение в Instagram, в котором опроверг информацию, назвав все слухами и хайпом.Читайте такжеВ сети распространяют доказательства ареста Тимы Белорусских

"Все что, вы читаете и видите - это не правда. Я нахожусь дома, но не под арестом. Наркотики - это плохо, вы должны понимать. Так что, не знаю, что вы почитали, но расходимся", - говорит он.

Тима Белорусских - белорусский певец и автор песен. Сольную карьеру начал в 2017 году. Получил известность в 2018 году с песней Мокрые кроссы, за которую получит премию ЖАРА Music Awards в номинации Хит года.

Затем вышла песня Незабудка, тоже ставшая хитом.