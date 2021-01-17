Брюс Уиллис оправдался за публичное нарушение правопорядка

Брюс Уиллис / кадр их кф Гудзонский ястреб

Американский "Крепкий орешек" Брюс Уиллис попал на камеры во время нарушения карантина из-за коронавируса, после чего породил в Twitter целую коллекцию шуток про то, что он будет "тяжело умирать" от коронавируса (Die Hard - оригинальное название фильма).

Спустя некоторое время после публичного инцидента актер согласился выйти на связь и объяснить, что это такое было в аптеке в комментарии эксклюзивно изданию People.

"Это была ошибка в суждении. Будьте в безопасности, и давайте продолжим маскироваться", - рассказал он.

65-летний актер был сфотографирован выходящим из аптеки в Лос-Анджелесе в черном пиджаке, полосатой футболке, джинсах и шарфе на шее.

В Сети также появились фото Уиллиса в аптеке без маски.

Bruce Willis asked to leave pharmacy for 'refusing' to wear a mask https://t.co/Y2lK89Fcv6 — Yashar Ali ? (@yashar) January 12, 2021

Как ранее сообщал Главред, Брюс Уиллис отказался надеть маску или хотя бы бандану, и его выставил из аптеки сотрудник.

Как известно, США лидирует по количеству больных и умерших от коронавируса. В Лос-Анджелесе уже десятки тысяч человек умерли от коронавируса.