Брюс Уиллис без маски с позором был изгнан из аптеки

В США общество относиться к карантинным мерам весьма серьезно, и поблажки не делают никаким знаменитостям.
Брюс Уиллис попался на грубом нарушении правил безопасности во время коронавируса, и поплатился за это.
Как сообщает издание Page Six, актера с позором изгнали из аптеки, когда он ворвался в нее без маски и нарушая правила безопасности.
Звезда Крепкого орешка, которого сфотографировали в магазине без маски, ушел, не сделав покупки под давлением других покупателей.
В Сети уже обыграли выходку актера, вспомним название фильма (Die Hard) Крепкий орешек, мол Брюс Уиллис всегда любил "умереть тяжело".
Bruce Willis asked to leave pharmacy for 'refusing' to wear a mask https://t.co/Y2lK89Fcv6— Yashar Ali ? (@yashar) January 12, 2021
Представитель Уиллиса не ответил на запрос Рage Six о комментарии.
Во время карантина Брюс Уиллис находился дома с бывшей женой Деми Мур и их взрослыми детьми, Скаут, Румер и Таллулой, в семейном доме в Айдахо.
США лидирует по количеству больных и умерших от коронавируса. в Лос-Анджелесе уже 12 тысяч человек умерли от коронавируса.