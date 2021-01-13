Брюс Уиллис без маски с позором был изгнан из аптеки

Брюс Уиллис / кадр из фильма Крепкий орешек

Брюс Уиллис попался на грубом нарушении правил безопасности во время коронавируса, и поплатился за это.

Как сообщает издание Page Six, актера с позором изгнали из аптеки, когда он ворвался в нее без маски и нарушая правила безопасности.

Звезда Крепкого орешка, которого сфотографировали в магазине без маски, ушел, не сделав покупки под давлением других покупателей.

В Сети уже обыграли выходку актера, вспомним название фильма (Die Hard) Крепкий орешек, мол Брюс Уиллис всегда любил "умереть тяжело".

Bruce Willis asked to leave pharmacy for 'refusing' to wear a mask https://t.co/Y2lK89Fcv6 — Yashar Ali ? (@yashar) January 12, 2021

Представитель Уиллиса не ответил на запрос Рage Six о комментарии.

Во время карантина Брюс Уиллис находился дома с бывшей женой Деми Мур и их взрослыми детьми, Скаут, Румер и Таллулой, в семейном доме в Айдахо.

США лидирует по количеству больных и умерших от коронавируса. в Лос-Анджелесе уже 12 тысяч человек умерли от коронавируса.